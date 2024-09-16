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        Ordu'da başıboş köpek saldırısı kamerada

        ORDU'da Nuh Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 19:18 Güncelleme: 16.09.2024 - 19:20
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        Ordu'da başıboş köpek saldırısı kamerada
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        ORDU’da Nuh Ç. (55) sokakta yürüdüğü esnada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. O anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Olay, dün akşam saat 23.30 sıralarında Korgan ilçesi Merkez Mahalle Dip Sokak'ta meydana geldi. Nuh Ç. isimli bir kişi yolda yürüdüğü sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Sokak üzerinde bulunan 4 köpekten 3’ü Nuh Ç.’nin üzerine yürümeye başladı. Köpeklerden ikisi saldırıp ısırdı. Köpeklerle bir süre mücadele eden Nuh Ç., bağırarak çevredekilerden de yardım istedi. Sokak köpeklerinin kol ve bacak kısmından yakaladığı Nuh Ç. yere düştü. Mahalle sakinlerinin yüksek sesle bağırması üzerine ürken köpekler kaçtı.

        Köpeklerin saldırısından sonra kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği belirtilen Nuh Ç.'nin ayakta tedavisinden sonra taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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