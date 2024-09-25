Ordu'da astsubayı şehit eden sürücü, defalarca kontrol noktasından kaçmış (2)

Ordu'da 'dur' ihtarına uymayıp, motosikleti ile Jandarma Astsubay Mehmet Fatih Çangır'a çarparak şehit eden sürücü Adem Topçu, çıkarıldığı mahkemede 'olası kastla ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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