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        Felçli koluna aldırmadan el işleri yapıp satıyor

        ORDU'dafelç olduğu için sağ kolunu kullanmayan Günay Kılıç (47), engelini aşarak el işleri yapıp, Büyükşehir Belediyesi'nin 'El Emeği Çarşısı'nda satıp, aile ekonomisine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 13:38 Güncelleme: 08.03.2025 - 13:40
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        Felçli koluna aldırmadan el işleri yapıp satıyor
        ABONE OL

        ORDU'dafelç olduğu için sağ kolunu kullanmayan Günay Kılıç (47), engelini aşarak el işleri yapıp, Büyükşehir Belediyesi'nin 'El Emeği Çarşısı'nda satıp, aile ekonomisine katkı sağlıyor.

        Altınordu ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Günay Kılıç, 20 yıl rahatsızlanarak felç geçirdi. Sağ kolunu kullanamayan Kılıç, hastalığın ilk zamanlarında bulunduğu duruma alışmakta zorluk yaşadı. Bu durumu kabullenemeyen Kılıç, daha sonra evinde el işi yapmaya başladı. Tek eliyle yapmasına rağmen kendini geliştiren Kılıç, bu ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sağlamak istedi. Herhangi bir ücret almadan, kadınların el emeği ürünlerinin satışını yapmasını sağlayan ve pazar sorununu ortadan kaldıran 'El Emeği Çarşısı'na başvuran Kılıç, burada işlediği ürünleri satmaya başladı.

        'YAPAMAM, EDEMEM, DEMEDİM'

        Günay Kılıç, "20 yıl önce felç geçirdim ve o günden bu yana sağ kolumu kullanamıyorum. Bu durum beni çok üzdü. İlk zamanlar hiçbir şey yapmak istemedim. Ailem ve komşularımın beni motive etmesi ile el işi yapmaya başladım. Yaptığım ürünleri de arkadaşlarım benden almaya başladı. Daha sonra yaptığım işleri 'daha da çok satabilirim' diye düşünürken Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz hizmet veren 'El Emeği Çarşısı' olduğunu öğrendim ve gelip başvurdum. Bunun üzerine 'El Emeği Çarşısı'nda satış yapmaya başladım. Burada satış yaptıkça kazancım da müşterilerim de arttı. Tam bir aile ortamı. Bize bu imkanı sağladığı için Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. 'Yapamam, edemem' demedim. 'Yaparım' dedim ve yaptım" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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