3 çocuk annesi, çocukluk hayalini gerçekleştirip otobüs şoförü oldu

ORDU'da3 çocuk annesi Ayşegül Kurt (48), çocukluk hayalini gerçekleştirip, otobüs şoförü oldu. Çok stresli bir iş yaptığını belirten Kurt, "Trafikte çoğu kişi gergin oluyor ve gereksiz korna çalıp, gerginliği tırmandırabiliyor. Tüm bu şartların içinde sakin kalıp, işimi düzgünce yapmaya çalışıyorum" dedi.

Altınordu ilçesinde yaşayan, evli ve 3 çocuk annesi Ayşegül Kurt, erkek mesleği olarak bilinen otobüs şoförlüğünü severek yapıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin 70 yolcu kapasiteli özel halk otobüsünü kullanan Ayşegül Kurt, "Bu meslek çocukluğumun hayalimdi. Her zaman böyle büyük bir otobüsün kaptanlığını yapmak istiyordum. Şimdi hayallerim gerçek oldu. Yaklaşık 1 yıldır bu otobüsü başarılı bir şekilde kullanıyorum. Şimdiye kadar hiç sorun yaşamadım ama çok stresli bir iş. Kendine göre zorlukları var ama işimi severek yaptığım için bu zorluklar bana kolay geliyor. Bazen ayakta giden yolcular oluyor, bazen de engelli ve yaşlı yolcular oluyor. Ani fren yaptığımda düşmesinler diye onları da sık sık uyarıyorum. Bazen para üstü olmuyor hem direksiyonda olmak hem de para üstü ayarlamak zor oluyor. Ayrıca trafikte çoğu kişi gergin oluyor ve gereksiz korna çalıp, gerginliği tırmandırabiliyor. Tüm bu şartların içinde sakin kalıp, işimi düzgünce yapmaya çalışıyorum" dedi.

'ŞAŞIRANLAR ÇOK OLUYOR'

Erkek meslektaşlarının ve yolcuların kendisine destek verdiğini ifade eden Kurt, "Toplu taşımada direksiyon başında bir kadın görünce şaşıranlar çok oluyor. Şaşkınlıkları geçince takdir ediyorlar ve güzel temennilerde bulunuyorlar. Böyle güzel tepkiler alınca işimi daha da çok severek yapıyorum. Kadınlar da istediği her işi yapabilirler. 'Bu erkek işi, sen yapamazsın' diyenlere aldırış etmesinler. Herkes hayallerinin peşinden gitmeli ve önüne çıkan engelleri tek tek aşmalıdır diye düşünüyorum. Gerçekten isterseniz, her şeyi başarabilirsiniz" diye konuştu.