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        Aracının üzerine yerleştirdiği kardan adam ile şehir turu attı

        ORDU'da Adil Okvur (32), yaptığı kardan adamı aracının üzerine yerleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 12:12 Güncelleme: 22.03.2025 - 12:15
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        Aracının üzerine yerleştirdiği kardan adam ile şehir turu attı
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        ORDU'da Adil Okvur (32), yaptığı kardan adamı aracının üzerine yerleştirdi. Bayraklarla donattığı kardan adamla şehir turu atan Okvur, "Çocukken hep böyle bir şey yapmak isterdim. Hayalimi gerçekleştirdim” dedi.

        Korgan ilçesinde yaşayan Adil Okvur, ilçede etkili olan yağışın ardından yaptığı kardan adamı, aracının üzerine yerleştirip şehir turu attı. O anları ise Okvur’un arkadaşları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Okvur, “Uzun zamandır böyle bir şey yapmak istiyordum. İlçemize kar yağınca ‘Hadi yapalım’ dedik ve işe koyulduk. Arkadaşımın da yardımıyla yaklaşık yarım saatte kardan adamı yaptık ve otomobilin üzerine yerleştirdik. Bu şekilde birkaç saat boyunca şehirde tur attık. Görenler şaşırdı, çoğu kişinin de hoşuna gitti. Bizi durdurup, video ve fotoğraf çektiler. Güzel bir anı oldu” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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