TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan, fındık fiyatını değerlendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan, fındık fiyatını değerlendirdi

AA

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan, fındık fiyatını değerlendirdi

ORDU (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık fiyatının hasattan önce açıklanmasının, üreticinin fiyatları bilerek bahçeye girmesi, fındığını toplaması ve ona göre masraf, planlama yapması açısından önemli olduğunu söyledi.

Soydan, AA muhabirine, fındık hasadına kısa bir süre kaldığını ve toplama tarihlerinin sahil kesimde 13, orta kesimde 16, yüksek kesimlerde ise 27 Ağustos olarak açıklandığını anımsattı.

Fındık fiyatının üreticiler ve bölge için çok önemli olduğunu dile getiren Soydan, "Üretici, bütün bölgenin insanları fındık fiyatlarına kitlenmişti. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da 30 Temmuz Cumartesi günü Ordu'ya teşrif ederek, 2022 yılı fındık fiyatlarını açıkladı. Tabii açıklanan fındık fiyatları, özellikle hasattan önce olması bizim için çok önemliydi." diye konuştu.

Son yıllarda TZOB ve ziraat odalarının hasattan önce fiyatların açıklanmasıyla ilgili talepleri olduğunu söyleyen Soydan, fındık fiyatının hasattan önce açıklanmasının, üreticinin fiyatları bilerek bahçeye girmesi, fındığını toplaması ve ona göre masraf, planlama yapması açısından önemli olduğunu belirtti.


Soydan, "Sayın Cumhurbaşkanımız da fındık fiyatlarını açıkladı. Alan bazlı mazot gübre desteği dahil olarak 54 lira bir taban fiyat açıklamış oldu. Tabii bu önemli bir fiyat. Yani geçen seneye göre baktığımızda yüzde 100'e yakın bir artışla beraber 2022 yılı taban fiyatı açıklanmış oldu." ifadesini kullandı.

TMO'nun alımlara 22 Ağustos itibarıyla başlayacağını kaydeden Soydan, 15 Ağustos'tan itibaren de randevu sistemlerinin açılacağını söyledi.

Soydan, yıllardır önemli görevler yapan TMO'nun daha fazla ilçede alım gerçekleştirmesini de istedi.

Üreticilerin iyi randıman için fındığını en iyi şekilde temizlemesi, kurutması, gerekli kriterlere dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Soydan, şöyle konuştu:

"Çünkü her randıman ekonomik olarak bize olumlu yansıyacaktır. İnşallah önemli bir kazanım olur. Bölgemiz için fındık çok önemli. Çünkü ülke olarak yüzde 70'ini üretiyoruz. Tabii yüzde 85-90 ihracatını yapıyoruz. 2 milyar doların üzerinde döviz getirimiz var. Onun için önemsiyoruz. Üreticilerimize bereketli bir hasat dönemi diliyorum."

Arslan Soydan, olgunlaşmadan toplanan fındıkta randıman ve kilo kaybı yaşandığını, bu nedenle ürünün bahçede olgunlaşmadan hasadının yapılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eski kız arkadaşı tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Eski kız arkadaşı tarafından bıçaklanan şahıs ...
Ordu Fen Lisesi, sınav başarılarını arttırarak devam ediyor
YEREL HABERLER Ordu Fen Lisesi, sınav başarılarını arttırarak devam ...
Ordu’da off-road heyecanı
YEREL HABERLER Ordu’da off-road heyecanı
Başhekim Delier: "Korona virüs vaka sayıları yeniden artışta"
YEREL HABERLER Başhekim Delier: "Korona virüs vaka sayıları yeniden ...
Fatsa'da Ece Seçkin rüzgarı
YEREL HABERLER Fatsa'da Ece Seçkin rüzgarı
Erdoğan, Yeşilyurt ailesinin 4 yıllık hayalini gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Erdoğan, Yeşilyurt ailesinin 4 yıllık hayalini ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı evinde ağırlayan aile: “Onur duyduk, kendisini aileden biri gibi görüyoruz”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı evinde ağırlayan aile: “Onur ...
Türk Yıldızları 'TEKNOFEST Karadeniz' için Ordu'da uçtu
YEREL HABERLER Türk Yıldızları 'TEKNOFEST Karadeniz' için Ordu'da ...
TEKNOFEST Ordu yarışmaları sona erdi
YEREL HABERLER TEKNOFEST Ordu yarışmaları sona erdi
TEKNOFEST Ordu heyecanı 3’üncü gününde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir: “TEKNOFEST giderek büyüyor, dünyanın bir numaralı festivali oldu” “Gençlikteki heyecan ve enerji Türkiye’nin inşallah geleceğini inşa edecek”
YEREL HABERLER TEKNOFEST Ordu heyecanı 3’üncü ...
İsmail Demir: Gençlikteki heyecan Türkiye´nin geleceğini inşa edecek
YEREL HABERLER İsmail Demir: Gençlikteki heyecan Türkiye´nin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.