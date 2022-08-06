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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu'da mevsimlik tarım işçileri fındık hasadını bekliyor

AA

Ordu'da mevsimlik tarım işçileri fındık hasadını bekliyor

ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Doğu ve Güneydoğu illerinden Ordu'ya gelerek konaklama alanlarına yerleşen mevsimlik tarım işçileri, fındık hasadı için gün sayıyor.

Fındık hasadı için kente gelen tarım işçileri, Ordu Valiliğince Altınordu, Fatsa, Perşembe ve Ünye ilçelerinde belirlenen konaklama yerlerinde çadırlarını kurmaya başladı.

Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde oluşturulan konaklama alanında kadınlar sacda yufka pişirirken, gençler de çadırları kuruyor. Aile büyükleri ise alana gelen fındık üreticileri ile çalışma şartlarına ilişkin görüşme yapıyor. Yetkili kurumlarca kaldıkları alanlarda ihtiyaçları karşılanan işçiler, fındık sezonunun verimli geçmesini ümit ediyor.

Çadır alanına gelen işçilerin, kaymakamlık yetkilileri tarafından kayıt işlemleri de sürüyor.

- Çocuklara öğretmenler eğitim verecek

Öte yandan, fındık hasadı için gelen mevsimlik işçilerin çocuklarına "Çocuk İşçiliğinin Fındıkta Önlenmesi Projesi" kapsamında görevlendirilen öğretmenler tarafından eğitim verilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası Çalışma Örgütünce Türkiye'de mevsimlik fındık tarımında çocuk işçiliğiyle mücadeleye yönelik sürdürülen proje kapsamında, işçilerin çocukları için eğitim olanakları hazırlandı.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin koordinesinde proje kapsamında görevlendirilen öğretmenler, aileleri gün içinde fındık toplayacak çocuklara hem ders verecek hem de çeşitli aktiviteler düzenleyerek onların hoşça vakit geçirmelerini sağlayacak.

- "Fındık bizim geçim kaynağımız"

Şanlıurfa'dan gelen işçilerden Ali Kuşçu, AA muhabirine, hemen hemen her yıl fındık hasadı için bölgeye geldiklerini belirterek, "Fındık bizim geçim kaynağımız." dedi.

Ailesiyle Ordu'ya çalışmak için geldiklerini anlatan Kuşçu, kilometrelerce yol katederek buraya ulaştıklarını söyledi.

Kuşcu, bir ay burada kalmayı planladıklarını anlatarak, bu sezon fındık hasadından umutlu olduklarını dile getirdi.

Kadir Uluş da 10 kişilik ailesiyle Karadeniz'e fındık hasadı için geldiklerini ifade ederek, "Geçen seneye göre açıklanan yevmiye çok güzel." diye konuştu.

Bu sene ortalama 300 lira yevmiyeden fındık toplayacaklarını anlatan Uluş, bölgede rekoltenin de güzel olduğunu söyledi.

Mustafa İstek ise bereketli bir hasat sezonu geçmesini ümit ettiklerini ifade ederek, "Burada yaklaşık bir ay çalışıp ya memleketimize döneceğiz ya da başka bölgeye patates hasadına gideceğiz." dedi.

15 kişiyle fındık hasadına geldiklerini belirten İstek, "Fındık bol görünüyor. Hasattan umutluyuz." ifadesini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentte fındık hasadı başlama tarihini sahil kesimi için 13 Ağustos, orta kesim için 16 Ağustos, yüksek kesim için 24 Ağustos olarak belirlemişti.



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