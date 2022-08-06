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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, ekonomiye yönelik yatırımları anlattı:

AA

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, ekonomiye yönelik yatırımları anlattı:

ORDU (AA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, stratejik olarak Ünye Limanı'nı Akdeniz ile birleştirdiklerini belirterek, "Karadeniz-Akdeniz Yolu ile 8 saatte Mersin'e inme imkanı sunuyor. Rusya, Ukrayna, Gürcistan gibi birçok ülkeye kıyısı olan bir iç deniz üzerinden önemli bir limana sahibiz." dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneğince, "Ordu Ekonomisi ve Projeleri" konulu toplantı düzenlendi.

Altınordu ilçesindeki bir otelde organize edilen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, Ekonomi Gazeteciler Derneği Başkanı Celal Toprak, ulusal medyanın ekonomi alanında tanınan gazeteci ve yazarları ile Türkiye'de bazı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların yöneticileri ve iş insanları katıldı.

Güler, Ordu ekonomisini güçlendirmek için yaptıkları proje ve çalışmalarla ilgili katılımcılara bilgilendirmede bulundu.

Ordu'da klasik belediyecilik yapmadıklarını dile getiren Güler, "Çöp topla, asfalt dök, kaldırım yap, bunlar yapılması gerekenler. Biz bunun dışında yeni bir belediyecilik anlayışıyla üretim ağırlıklı, dünyadaki gelişmeleri de göz önüne alarak gıda güvenliği, şehircilik, rant ekonomisinden üretim ekonomisine geçen üretici bir modeli ele aldık." dedi.

Güler, farklı alanlarda şirketler kurduklarını anlatarak, "Klasik belediyeciliğin dışında yazılım, tarım, turizm, kentsel dönüşüm ve enerji şirketlerimiz var. Bunlarla ilgili yatırımlar yapıyoruz. Ordu, İstanbul'da iki veya üçüncü nüfus, yurt dışında büyük bir Ordulu grup var ve onlarla köprü kuran bir yapımız var." diye konuştu.

Özellikle iklim değişikliğini göz önüne alarak kentin, gelecekte önemli yerleşim merkezlerinden bir tanesi olmasının beklendiğini vurgulayan Güler, şöyle devam etti:

"Eskiden Ordu, yaz aylarında gurbetteki vatandaşlar gelip fındıklarını toplayıp giderlerdi. Biz de '3 ay değil, 12 ay Ordu' ve 'Ordu'yu 4 mevsim yaşayan' dedik ve kışı devreye soktuk. Kayak merkezlerini hareketlendirdik. Kış aylarında da esnafımız iş yapıyor, hareketlilik devam ediyor. Denizimizi 3 ay kullanıyorduk, artık 12 ay kullanıyoruz. Dünyanın en iyi dalgalarının burada olduğunu keşfettik ve sörf okulu açtık. Uzak Doğu'dan ve birçok ülkeden sörf yapmak için gelen misafirlerimiz var."

Güler, tarım, teknoloji, enerji ve daha birçok alanda önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini anlatarak, yapılan bu çalışmalarla bir rol model oluşturduklarının altını çizdi.

Klasik belediyeciliğin gerekliliklerini de aksatmadan sürdürdüklerini ve kısa sürede önemli işler yaptıklarını belirten Güler, en uzun karayolu ağına sahip olmalarına rağmen 3 yılda 1600 kilometre asfalt yol yaptıklarını kaydetti.

Ünye Limanı'nın stratejik bir konumda olduğunu ifade eden Güler, "Stratejik olarak Ünye Limanı'nı Akdeniz ile birleştiriyoruz. Karadeniz-Akdeniz Yolu ile 8 saatte Mersin'e inme imkanı sunuyor. Rusya, Ukrayna, Gürcistan gibi birçok ülkeye kıyısı olan bir iç deniz üzerinden önemli bir limana sahibiz. Bu, lojistik konusunda çok önemli fikirler verebilir. Biz Sivas'ın ve Kayseri'nin sahil kentiyiz. Kayserililer 4, Sivaslılar ise 2 saatte denize ulaşabilecekler" şeklinde konuştu.

Kentin tanıtım filminin izlendiği, yatırımların sunumunun yapıldığı toplantıda, katılımcıların soruları da yanıtlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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