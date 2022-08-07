Giresun'da sağanak heyelan ve su taşkınlarına yol açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun'da sağanak heyelan ve su taşkınlarına yol açtı

AA

Giresun'da sağanak heyelan ve su taşkınlarına yol açtı

GİRESUN (AA) - Giresun'da etkili olan sağanak, Keşap ilçesinde heyelan ve su taşkınlarına neden oldu.

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Keşap ilçesine bağlı Karadere, Çakırlı, Çengel ve Küçükgeriş köylerinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda bazı yerleşim yerlerinde su taşkınları ve heyelan meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, aşırı yağışlarla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne doğrudan yapılan ihbarlarda 9 kişinin mahsur kaldığı bilgisinin alındığı ifade edilerek, ihbar alınan bölgeye 2 arama kurtarma aracı, 4 arama ve kurtarma personeli ile 7 kişilik AFAD gönüllü ekibinin sevk edildiği kaydedildi.

Yağışın etkisini kaybettiği bölgede Vali Enver Ünlü’nün talimatları ve koordinasyonu altında gerekli tedbirlerin alındığı, yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı ise 2 AFAD ekibinin bölgede hazır olarak bekletildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlk etapta yapılan çalışmalar sonucunda AFAD ekiplerimizce, Keşap ilçesi Karadere köyünde bahçede mahsur kalan baba-oğul, bulunduğu bölgeden alınıp güvenli bir yere nakledilmiştir. Aynı köyde evlerinin etrafından gelen sulardan endişe eden 6 vatandaşımız yardım talebinde bulunmuş, yağışın etkisini kaybetmesi üzerine yardım taleplerini geri çekmişleridir. Keşap ilçesi Küçükgeriş köyünde mahsur kalan 1 vatandaşımız kurtarılmıştır. Keşap - Karabulduk Karayolu, meydana gelen heyelandan dolayı çift taraflı olarak ulaşıma kapanmış olup Karayolu ekiplerince yol açma çalışmalarına başlanılmıştır. Keşap ilçesi ve çevresinde meydana gelen heyelanlardan dolayı köy ve mahalle yolları kapanmış olup, Özel İdare ekiplerince yol açma çalışmalarına başlanmıştır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER Ordu Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına ilişkin ...
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, ekonomiye yönelik yatırımları anlattı:
YEREL HABERLER Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, ekonomiye ...
Ordu Valiliği: Suriye için valilikten gönderilen ödenek olmadı
YEREL HABERLER Ordu Valiliği: Suriye için valilikten gönderilen ...
Ordu'da mevsimlik tarım işçileri fındık hasadını bekliyor
YEREL HABERLER Ordu'da mevsimlik tarım işçileri fındık hasadını ...
Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 2 kişi ...
Ordu'da fındık işçilerini taşıyan minibüs ağaca çarptı, 13 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Ordu'da fındık işçilerini taşıyan minibüs ağaca ...
Ordu'da sahile vuran deniz mayını olduğu tahmin edilen cisim imha edildi
YEREL HABERLER Ordu'da sahile vuran deniz mayını olduğu tahmin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.