Ordu'da minibüsün hafif ticari araçla çarpıştığı kazada 20 kişi yaralandı

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ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si ağır 20 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sedat Koyun yönetimindeki 05 ABG 465 plakalı fındık işçilerini taşıyan minibüs, Samsun-Ordu yolu Çaybaşı sapağında Ahmet Taş yönetimindeki 52 ES 027 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle minibüsün devrildiği kazada, sürücülerin yanı sıra 18 işçi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye, Fatsa ve Samsun Terme'deki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



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