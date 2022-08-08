GÜNCELLEME - Ordu'da minibüsün hafif ticari araçla çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı

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ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu yolu Çaybaşı sapağında, Sedat Koyun yönetimindeki 05 ABG 465 plakalı fındık işçilerini taşıyan minibüs ile Ahmet Taş'ın kullandığı 52 ES 027 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüsün devrildiği kazada, sürücülerin yanı sıra 18 işçi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye, Fatsa ve Samsun Terme'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Zekiye Şeker, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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