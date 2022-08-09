Ordu'da engelli gencin cep telefonu isteği yerine getirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ORDU (AA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, cep telefonunun kırılması nedeniyle yenisini talep eden engelli gencin isteğini yerine getirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, engeli olan 26 yaşındaki Gökhan Özdemir, ailesiyle 5 Ağustos Cuma günü Vali Sonel'i makamında ziyaret etti. Özdemir, kırılan cep telefonunun yerine yenisini istediği Vali Sonel'i evlerine davet etti.

Vali Sonel, Kaymakam Ömer Lütfi Yaran ile kısa süre içerisinde Özdemir'in evini ziyaret etti. Sonel, ziyaret sırasında, "Gökhan evladımızın tebessümü her şeye değer." diyerek, isteği olan telefonu da Gökhan Özdemir'e takdim etti.

Vali Tuncay Sonel'e teşekkür eden Özdemir ise "Vali amca seni çok seviyorum. Benim isteğimi hemen yerine getirdin. Mutlu oldum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.