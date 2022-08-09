Ordu'da mevsimlik tarım işçilerine kamp alanlarında sağlık hizmeti veriliyor

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ORDU (AA) - Ordu Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, Altınordu ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin konakladığı kamp alanını ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi (METİP) kapsamında Saraycık Mahallesi'ndeki kamp alanında bulunan mevsimlik tarım işçilerine, Altınordu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yerinde sağlık hizmetleri sunuluyor.

Ordu Sağlık Müdürü Tüzün, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Fatih Aydın ile kamp alanını ziyaret ederek, İlçe Sağlık Müdürü Sedanur Yıldız'dan verilen sağlık hizmetlerine ilişkin bilgi aldı.

Tüzün, fındık sezonunun başlamasıyla mevsimlik tarım işçilerinin kente geldiğini ve Valilik tarafından belirlenen kamp alanlarına yerleştirildiğini belirtti.

Öncelikle burada titiz ve özverili şekilde görev yapan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Tüzün, "Mevsimlik tarım işçilerimize de hoş geldiniz demek istiyorum. Fındık sezonu boyunca işçilerimizi ve ailelerini inşallah burada misafir edeceğiz, kendilerine yerinde sağlık hizmetlerini sunacağız." ifadelerini kullandı.

Tüzün, Sağlık Müdürlüğü olarak yaşam alanlarının sıhhi şartlara uygunluğu, temiz içme suyuna erişim, yaşam koşullarında hijyenik şartların sağlaması gibi konularda gerekli çalışmaları yürüttüklerini anlatarak, "Aynı zamanda kamp alanında bulunan gebe, çocuk ve bebeklerin rutin kontrollerini yaparak eksik aşılarını tamamlıyor ve koruyucu-önleyici sağlık hizmetleri alanında gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kamp alanında poliklinik hizmeti verildiğini kaydeden Tüzün, bunun haricinde alanda oluşabilecek acil durumlara müdahale edildiğini, ayrıca ağız diş sağlığı konusunda da tüm misafirlere bilgi verildiğini aktardı.







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