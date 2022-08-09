Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

AA

Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi'nde, Ömer Körkem (71) idaresindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü Körkem ile araçta bulunan Melih (9) ve Yunus Emre Küçükbağ (15) yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu'da tüneldeki kazada ölen baba-oğul, toprağa verildi
YEREL HABERLER Ordu'da tüneldeki kazada ölen baba-oğul, toprağa ...
Ordu'daki kazada ölen 2 fındık işçisi toprağa verildi, minibüs sürücüsü tutuklandı
YEREL HABERLER Ordu'daki kazada ölen 2 fındık işçisi toprağa ...
Ordu'da mevsimlik tarım işçilerine kamp alanlarında sağlık hizmeti veriliyor
YEREL HABERLER Ordu'da mevsimlik tarım işçilerine kamp alanlarında ...
Ordu'da engelli gencin cep telefonu isteği yerine getirildi
YEREL HABERLER Ordu'da engelli gencin cep telefonu isteği yerine ...
Yolcu otobüsü tünelde otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsü tünelde otomobile çarptı: 2 ölü, 1 ...
Ordu'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
YEREL HABERLER Ordu'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı ...
Ordu'da tartıştığı amcası tarafından tüfekle vurulan kişi yaralandı
YEREL HABERLER Ordu'da tartıştığı amcası tarafından tüfekle vurulan ...
GÜNCELLEME - Ordu'da minibüsün hafif ticari araçla çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Ordu'da minibüsün hafif ticari araçla ...
Ordu'da fındık hasadı erken başladı
YEREL HABERLER Ordu'da fındık hasadı erken başladı
Fındık işçilerini taşıyan minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 19 yaralı (2)
YEREL HABERLER Fındık işçilerini taşıyan minibüsle hafif ticari araç ...
Ordu'da erken fındık hasadı
YEREL HABERLER Ordu'da erken fındık hasadı
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
Fındık işçilerini taşıyan minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 2'si ağır 20 yaralı
YEREL HABERLER Fındık işçilerini taşıyan minibüsle hafif ticari araç ...
Ordu'da minibüsün hafif ticari araçla çarpıştığı kazada 20 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Ordu'da minibüsün hafif ticari araçla çarpıştığı ...
Giresun'da sağanak heyelan ve su taşkınlarına yol açtı
YEREL HABERLER Giresun'da sağanak heyelan ve su taşkınlarına yol ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.