Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

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ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi'nde, Ömer Körkem (71) idaresindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü Körkem ile araçta bulunan Melih (9) ve Yunus Emre Küçükbağ (15) yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.



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