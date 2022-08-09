Ordu'da otomobilin çarptığı kişi yaralandı

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ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

Akkuş-Niksar Caddesi'nde, İrfan Sezginer yönetimindeki 52 ABJ 984 plaka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Abakay'a (41) çarptı.

Yaralanan Abakay, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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