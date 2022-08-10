Ordu'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

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ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Liseler Mahallesi'nde Y.B. ile N.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine N.K, Y.B'yi (66) bıçakla yaraladı.

Y.B, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, N.K'yi gözaltına aldı.





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