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DADD Ralli Karadeniz 2022 etkinliği kapsamında 21 yelkenli yat Ordu'ya geldi

AA

DADD Ralli Karadeniz 2022 etkinliği kapsamında 21 yelkenli yat Ordu'ya geldi

ORDU (AA) - Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneğince (DADD) düzenlenen "DADD Ralli Karadeniz 2022" etkinliği kapsamında Ordu’ya gelen 21 yelkenli yat, Kumbaşı Limanı'na demirledi.

Karadeniz'i dünya yelken turizmine açmak, bölgenin doğal ve turistik güzelliklerini keşfetmek amacıyla 21 yelkenli yat ve 44 amatör denizci, 1 Temmuz'da İstanbul'dan yola çıktı.

Farklı illerdeki programlarının ardından denizciler, Ordu’ya gelerek Kumbaşı Limanı'na demir attı. Yatları Ordulu balıkçılar, denizde karşıladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de limana gelerek, denizcilerle bir araya geldi. Belediyenin bando takımı, burada gösteri sundu.

Kentte 5 gün konaklayacak denizciler, kentin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret edecek.

- "Karadeniz, özellikle yazın deniziyle çok güzel"

Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, gazetecilere, kendilerini Ordu'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Güler, denizciler için ilçelerde güzel programlar hazırladıklarını anlatarak, "Amacımız sahil şehri olan Ordu'muzun denizini daha haşır neşir hale getirmek istiyoruz. Spor, turizm olarak da tanıtmak istiyoruz. Dolayısıyla böyle güzel bir fırsatı bize verdikleri için sizlere teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir ortam var." dedi.

DADD Ralli Karadeniz 2022'nin planlayıcısı ve komodoru emekli deniz albayı İsmail Zühtü Tümer ise İstanbul'dan başlattıkları bu seneki etkinliğin, Gürcistan'ın Poti şehrine kadar uzandığını belirtti.

Etkinliğin, Eylül ayının ilk haftasının sonuna doğru İstanbul'da tamamlanacağını aktaran Tümer, rallinin amacının Karadeniz'e yatları getirmek, yelken turizmini Karadeniz'e açmak olduğunu ifade etti.

Tümer, genelde yatlar ile yelkenlilerin ülkenin belli bir bölgesine yoğunlaştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Karadeniz'de yelken turizmi diye herhangi bir şey yok. Ama Karadeniz, özellikle yazın deniziyle çok güzel, harika bir deniz. Sadece deniz değil, kara çok güzel. Yemyeşil, zümrüt gibi. Türkiye pastasının üzerindeki zümrüt diye ben onu tabir ediyorum. Ama hepsinin ötesinde Karadeniz insanının o pırıl pırıl, ter temiz kalbiyle büyük bir misafirperverliği var. Türk insanının büyük bir misafirperverliği var. Onu burada gösterebiliyorsunuz insanlara."

Güler'in de bu ralliye büyük önem verdiğini ifade eden Tümer, Güler'e verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.

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