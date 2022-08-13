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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu'da fındık hasadı resmen başladı

AA

Ordu'da fındık hasadı resmen başladı

ORDU (AA) - Ordu'da fındık üreticileri, sahil kesimi için açıklanan tarihe göre ürünlerini hasat etmeye başladı.

Sahil kesiminde bugün üreticiler hasat için bahçelerine girerek sıcağa rağmen el birliğiyle fındığını topluyor.

Bu kapsamda da Altınordu ilçesi Teyneli Mahallesi'ndeki bir üreticinin fındık bahçesinde resmi hasat programı düzenlendi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, burada yaptığı konuşmada, ilgili komisyon tarafından 13 Ağustos'un sahil, 16 Ağustos'un orta ve 24 Ağustos'un da yüksek kesim için hasat tarihi olduğunu anımsattı.

Soydan, fındığın Ordu, bölge ve ülke açısından çok önemli bir ürün olduğunu vurgulayarak, "Fındıktan yılda 2 milyar dolar civarında döviz girdimiz var. Yani yüzde 70'ini biz üretiyoruz, yüzde 85-90'ının da ihracatını yapıyoruz." dedi.

- "İlimiz ekonomisine çok ciddi şekilde kazanç sağlayacaktır"

Üreticilerin hem tarım ve orman müdürlüklerinin hem de ziraat odalarının projeleriyle bilgilendirildiğini, bahçede dekar başı verimin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapıldığını anlatan Soydan, şöyle devam etti:

"Üreticilerimiz de buna dayalı olarak yapmış oldukları çalışmanın meyvesini bu sene alıyor. Yani Ordu'da güzel bir verim artışı var. Geçen sene 167 bin ton olan rekolte bu sene 240 bin ton olarak şu an tespit yapılmış. Gerçeğe en yakın rekoltede bunu görüyoruz. Gerçekten önemli bir artış. Yani 70 bin ton civarında bir artış var. Bu da ilimiz ekonomisine çok ciddi şekilde kazanç sağlayacaktır."

Soydan, açıklanan fındık hasat tarihlerinin ürünün randımanı açısından önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu sene açıklanan 53 lira Giresun kalite fındık fiyatı, 52 lira da levant kalite fiyatı üzerinden baktığımızda da 1 randıman 1 lira olarak bize ekonomik olarak yansıyor. Bunun için randıman almamız lazım. Üreticinin bahçeden topladığı fındığın olgunlaşması lazım. Harmanına getirerek iyi kurutması gerekiyor. Fındığın iyi temizlenmesi önemli."

- "Hasadı gerçekleştirerek, sezonu tamamlamayı istiyoruz"

Fındık üreticisi de olan Teyneli Mahallesi Muhtarı Rıza Yeşiltepe ise 2022 fındık hasat sezonunu bahçelerinde açtıklarını belirterek, yeni sezonunun tüm üreticilere hayırlı olmasını temenni etti.

Yeşiltepe, fındığa iyi bir fiyat açıklandığını dile getirerek, güzel bir havada hasadı gerçekleştirerek sezonu tamamlamayı istediklerini aktardı.

Semra Yeşiltepe de başlangıcını yaptıkları yeni sezonun tüm üreticilere hayırlı, uğurlu olmasını ve bereketli kazançlar getirmesini diledi.

Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Ekrem Oğurlu, Altınordu Tarım ve Orman Müdürü Abdullah Öztürk, Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça ile ilçe ziraat odası başkanlarının da katıldığı programda, dualarla fındık hasadı başlatıldı.

Katılımcıların da bahçede fındık topladığı programda, bahçede hasat yapanlara mola sırasında yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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