Ordu'ya gelen 21 yelkenli yat, deniz turu atarak şehri selamladı

ORDU (AA) - Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneğince (DADD) düzenlenen "DADD Ralli Karadeniz 2022" etkinliği kapsamında Ordu’ya gelen 21 yelkenli yat ile deniz turu atıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Türkiye’de amatör denizciliğin gelişimine katkı sağlama amacıyla 2017 yılında kurulan derneğin düzenlediği etkinlik, tüm hızıyla sürüyor.

İstanbul'dan 1 Temmuz'da yola çıkan 21 yelkenli yat ile 45 amatör denizci, 26 limana uğrayarak tekrar başlangıç noktası İstanbul'a dönecek.

Altınordu ilçesi Kumbaşı Limanı'na gelerek iki gün konaklayan denizciler, Ordu açıklarında tur atıp şehri selamladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de yelkenlilerle denize açılarak yatları yolcu etti. Yatlar, Ordu açıklarında iki kez pruva halinde tur atarak Başkan Güler'e gösterdiği misafirperverlikten dolayı şükranlarını sundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, söz konusu derneğin üyelerini Ordu'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Çok güzel bir görsel şölen gerçekleştirildiğini dile getiren Güler, "Turizm için son derece önemli. Ordu'yu denizle buluştururken, bu güzellikleri Ordulularla buluşturuyoruz. Ordu'muz şu anda denizcilikle ilgili yaptığımız çalışmalarla Türkiye'nin gündemine oturmuş bir şehir." ifadesini kullandı.





- "Ordu'nun tarihini, güzelliklerini yerinde gördük"

DADD Ralli Karadeniz 2022'nin planlayıcısı ve komodoru emekli deniz albayı İsmail Zühtü Tümer ise İstanbul'dan başlayan etkinlik çerçevesinde Gürcistan'a kadar gittiklerini anlattı.

Tümer, Ordu'da olmaktan çok mutlu olduklarına işaret ederek, "Ordu'da sevgi çemberi yaparken, minik yelkencilerimizin de bizlere dahil olmasından çok mutlu olduk. Ordu'nun tarihini, güzelliklerini yerinde gördük. Ordu bizim evimiz, Türkiye'nin, Karadeniz'in inanılmaz gelişmiş bir kenti." değerlendirmesinde bulundu.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin denizcilikle ilgili yaptığı çalışmaların profesyonelce yürütüldüğünü aktaran Tümer, şunları kaydetti:

"Ordu Su Sporları Merkezini muhteşem buldum. Her şey düşünülmüş. Her yerde göremediğimiz eğitim ve antrenörlük konusunda büyük mesafeler kat edilmiş. O kadar ki gelen misafirler için yatacak yerler dahi düşünülmüş. Her yer pırıl pırıl. Çok ileri seviyede gördüm. Sayın Başkanımız vizyonuyla her zaman bize örnek oluyor. Böyle büyüklerimiz olduğu için çok mutluyuz."

