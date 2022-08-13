Ordu'ya gelen 21 yelkenli yat, deniz turu atarak şehri selamladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu'ya gelen 21 yelkenli yat, deniz turu atarak şehri selamladı

AA

Ordu'ya gelen 21 yelkenli yat, deniz turu atarak şehri selamladı

ORDU (AA) - Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneğince (DADD) düzenlenen "DADD Ralli Karadeniz 2022" etkinliği kapsamında Ordu’ya gelen 21 yelkenli yat ile deniz turu atıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Türkiye’de amatör denizciliğin gelişimine katkı sağlama amacıyla 2017 yılında kurulan derneğin düzenlediği etkinlik, tüm hızıyla sürüyor.

İstanbul'dan 1 Temmuz'da yola çıkan 21 yelkenli yat ile 45 amatör denizci, 26 limana uğrayarak tekrar başlangıç noktası İstanbul'a dönecek.

Altınordu ilçesi Kumbaşı Limanı'na gelerek iki gün konaklayan denizciler, Ordu açıklarında tur atıp şehri selamladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de yelkenlilerle denize açılarak yatları yolcu etti. Yatlar, Ordu açıklarında iki kez pruva halinde tur atarak Başkan Güler'e gösterdiği misafirperverlikten dolayı şükranlarını sundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, söz konusu derneğin üyelerini Ordu'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Çok güzel bir görsel şölen gerçekleştirildiğini dile getiren Güler, "Turizm için son derece önemli. Ordu'yu denizle buluştururken, bu güzellikleri Ordulularla buluşturuyoruz. Ordu'muz şu anda denizcilikle ilgili yaptığımız çalışmalarla Türkiye'nin gündemine oturmuş bir şehir." ifadesini kullandı.


- "Ordu'nun tarihini, güzelliklerini yerinde gördük"

DADD Ralli Karadeniz 2022'nin planlayıcısı ve komodoru emekli deniz albayı İsmail Zühtü Tümer ise İstanbul'dan başlayan etkinlik çerçevesinde Gürcistan'a kadar gittiklerini anlattı.

Tümer, Ordu'da olmaktan çok mutlu olduklarına işaret ederek, "Ordu'da sevgi çemberi yaparken, minik yelkencilerimizin de bizlere dahil olmasından çok mutlu olduk. Ordu'nun tarihini, güzelliklerini yerinde gördük. Ordu bizim evimiz, Türkiye'nin, Karadeniz'in inanılmaz gelişmiş bir kenti." değerlendirmesinde bulundu.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin denizcilikle ilgili yaptığı çalışmaların profesyonelce yürütüldüğünü aktaran Tümer, şunları kaydetti:

"Ordu Su Sporları Merkezini muhteşem buldum. Her şey düşünülmüş. Her yerde göremediğimiz eğitim ve antrenörlük konusunda büyük mesafeler kat edilmiş. O kadar ki gelen misafirler için yatacak yerler dahi düşünülmüş. Her yer pırıl pırıl. Çok ileri seviyede gördüm. Sayın Başkanımız vizyonuyla her zaman bize örnek oluyor. Böyle büyüklerimiz olduğu için çok mutluyuz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu'da çöplüğün lavanta tarlasına dönüştürüldüğü alanda hasat yapıldı
YEREL HABERLER Ordu'da çöplüğün lavanta tarlasına dönüştürüldüğü ...
Minibüs, köprünün korkuluğuna çarpıp devrildi: 8 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs, köprünün korkuluğuna çarpıp devrildi: 8 ...
Ordu'da yolcu minibüsü devrildi 8 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Ordu'da yolcu minibüsü devrildi 8 kişi yaralandı
Ordu'da fındık hasadı resmen başladı
YEREL HABERLER Ordu'da fındık hasadı resmen başladı
Karadeniz'de fındık hasadı başladı
YEREL HABERLER Karadeniz'de fındık hasadı başladı
Düğün konvoyunda drift kamerada (2)
YEREL HABERLER Düğün konvoyunda drift kamerada (2)
Ordu'da drift yapan sürücüye 10 bin lira ceza
YEREL HABERLER Ordu'da drift yapan sürücüye 10 bin lira ceza
Düğün konvoyunda drift kamerada
YEREL HABERLER Düğün konvoyunda drift kamerada
DADD Ralli Karadeniz 2022 etkinliği kapsamında 21 yelkenli yat Ordu'ya geldi
YEREL HABERLER DADD Ralli Karadeniz 2022 etkinliği kapsamında 21 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.