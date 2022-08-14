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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Masa tenisinin küçük sporcuları Ordu'da geleceğe hazırlanıyor

AA

Masa tenisinin küçük sporcuları Ordu'da geleceğe hazırlanıyor

ORDU (AA) - EYÜP ELEVLİ - Masa Tenisi Minikler ve Küçükler Milli Takımı sporcuları, belirlenenen hedeflere ulaşmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Farklı illerden 15 günlük kamp çalışması için Ordu'ya gelen 40 sporcu, Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda günde iki antrenman yapıyor.

Yıl içerisindeki turnuvalara hazırlanan sporcular, Ordu'daki kamp çalışmalarını 21 Ağustos'a kadar sürdürecek.

Masa Tenisi Minikler ve Küçükler Milli Takım Sorumlusu Salih Arslan, AA muhabirine, masa tenisinde 5 yaşından itibaren aldıkları çocukları yetiştirdiklerini, kamptaki sporcuların da milli takım seçmelerinde belirlendiğini aktardı.

Kamptaki sporcularla geleceğin üst kategorilerindeki milli takımları oluşturmayı hedeflediklerini de vurgulayan Arslan, "Burası minik-küçük kategorisi. Yıldız ve genç kategorisine geldiğinde de buradan milli sporcuları oraya gönderebilmek, daha sonra oradakilerin amacı da onları A milli takıma göndermek olacak. Bu çocukların hedefleri oralara ve daha büyük başarılara ulaşabilmek. Masa Tenisi Federasyonunun olimpiyata gitme hayali var. Bu hayalleri de gerçekleştirme adına güzel bir ortamdayız." dedi.


- "Çocukların gelişimine katkıları olan bir branş"

Masa Tenisi Ordu İl Temsilcisi Murat Karagöz de masa tenisinin kendine has özellikleri olan, beynin tamamının çalıştığı bir branş olduğunu dile getirdi.

Bu sporun, kasların tamamının da çalıştığı nadir branşlardan bir tanesi olduğuna işaret eden Karagöz, "Çocukların gelişimine büyük katkıları olan bir branş. Dolayısıyla Türkiye'de çok yaygın bir şekilde yaş seviyeleri de aşağılara kadar düşmeye başladı." diye konuştu.

Karagöz, yaş sınırı düştükçe başarı oranının da yükseldiğini aktararak, "Bu branşta iyi bir sporcu 7 yılda yetişiyor. Dolayısıyla yaşlar düşmeye başladı. Başarılar da inşallah bundan sonra daha fazla gelecektir. Daha büyük başarılar için çocukları böyle kamplarla hazır hale getirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.


- Sporcular da çalışmalardan mutlu

Sporculardan 13 yaşındaki Özgün Nidal Afacan da 2021-2022 sezonunda Türkiye şampiyonluğu olduğunu ve kısa bir süre sonra Fransa'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılacağını belirterek, "Yaklaşık 1-1,5 hafta sonra Fransa'ya maça gideceğim. Orada da ilk üçe girmeyi hedefliyorum. Şu anda kamplar yoğun, iyi geçiyor. Sıkı bir çalışma var." değerlendirmesinde bulundu.

Isparta'dan gelen 11 yaşındaki Salih Eren Yıldırım da bu spora 8 yaşında öğretmenlerinin okulda yaptığı seçmeler sayesinde başladığını söyledi.

Salih Eren, daha önce Türkiye şampiyonalarında 4 ve 5'inciliği olduğunu anlatarak, "Bunun yanı sıra takımlarda ikinciliğimiz var. İlerideki hedefim ise olimpiyatlarda şampiyon olmak." diye konuştu.


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