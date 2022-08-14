Ordu Valisi Sonel, mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ORDU (AA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, fındık hasadı için Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen mevsimlik tarım işçilerine ziyarette bulundu.

Sonel, Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi (METİP) kapsamında Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde Mevsimlik Tarım İşçileri Geçici Konaklama Alanı'na yerleşen aileleri ziyaret etti.

METİP alanında bulunan ve içerisinde dersliklerin, çeşitli kursların ve sağlık birimlerinin yer aldığı sosyal tesisi gezen Sonel, derslikleri inceleyerek öğrencilere verilen eğimler hakkında öğretmenlerden bilgi aldı. Sonel, dersliklerde ve kurslarda eğitim gören çocuklarla sohbet etti.

METİP alanında bulunan çocuklarla oyun da oynayan Vali Sonel, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.