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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu'da FINVER bahçelerinde fındık hasadı başladı

AA

Ordu'da FINVER bahçelerinde fındık hasadı başladı

ORDU (AA) - Ordu'da, Fındık Verimliliği (FINVER) Projesi'nin uygulandığı bahçelerde fındık hasat ediliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ordu'nun en önemli tarım ürünü olan fındıkta birim alandan daha fazla verim almak için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler tarafından FINVER Projesi hayata geçirildi.

Belediyenin tarım şirketi ORTAR AŞ tarafından yürütülen proje çerçevesinde üreticilerden 5 yıllık süre için kiralanan fındık bahçelerinde hasat başladı.

Bu yıl kiralanan yeni bahçelerle 460 dönüme ulaşan FINVER bahçelerinde, 2022 yılının ilk hasadı gerçekleştirildi.

Altınordu ilçesi Nizamettin Mahallesi'ndeki bahçede yapılan hasada, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan, ORTAR AŞ Genel Müdürü Sancar Eser ve yetkililer katıldı.

İnan, belediyenin projelerinden "Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın" uygulaması kapsamında işçilerle fındık topladı.

Projenin hem miras yoluyla bölünen hem de bakımsız kalan bahçeleri canlandırdığını ve verimde ciddi artış sağladığını belirten İnan, "Fındık Verimliliği Projesi'nin bu yıl ikinci yılı. Bahçe sahibinden kiralandıktan sonra tüm bakımları yapılan bahçede hasat yapıyoruz. Projede henüz ikinci yıl olmasına rağmen ciddi bir verimi yakaladık. 460 dönümü bulan bahçeler tamamen şirketimiz aracılığıyla işletiliyor." ifadelerini kullandı.

Bahçe sahibi Erhan Kulaçoğlu da Ankara'da ikamet ettiğini ve bahçeyle vefat eden annesinin ilgilendiğini belirtti.

Ankara'dan her zaman Ordu'ya gelemediklerini ve bahçenin bakımını yapamadıklarını ifade eden Kulaçoğlu, "Bu da verimi olumsuz etkiliyor. FINVER Projesi'ni öğrendik ve hemen bahçelerimizi kiraladık. Sağolsun belediye başkanımız çok güzel bir proje başlatmış, ekipler de çok güzel çalışıyorlar. Çok memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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