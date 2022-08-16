Ordu Üniversitesinde kontenjanların yüzde 99,5'i doldu

ORDU (AA) - Ordu Üniversitesinde kontenjanların yüzde 99,5'inin dolduğu bildirildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin akademik ve fiziki gelişiminin yanı sıra öğrenci sayısını da her geçen yıl artırmaya devam ettiği belirtildi.

Üniversitenin 2022-2023 eğitim dönemi için özel yetenek sınavı haricinde 4 bin 27 kontenjanı bulduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üniversitemize, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri sonrasında 4 bin 7 öğrenci yerleşti. Bu kapsamda üniversitemiz fakültelerindeki 37 bölüm için açılan kontenjanlara 1922 öğrenci yerleşirken, meslek yüksekokullarındaki 42 ön lisans programı için açılan kontenjanlara 2 bin 85 öğrenci yerleşerek yüzde 99,5'lik doluluk oranı elde edildi. Öğrenci memnuniyet düzeylerinin ölçüldüğü Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2022 Raporuna göre, Karadeniz Bölgesinde 1'inci, devlet üniversiteleri arasında 18'inci sıraya yerleşen üniversitemiz, YKS yerleştirme sonuçlarına göre de en çok tercih edilen üniversiteler arasındaki yerini korumaya devam ediyor."

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