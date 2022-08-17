Fındık üreticilerine hasat ve kurutma işlemini dikkatli yapmaları uyarısı

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ORDU (AA) - Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman, fındık üreticilerine hasat, kurutma ve seçme işlemlerini dikkatli şekilde yapmaları uyarısında bulundu.

Sarıkahraman, oda binasında yaptığı açıklamada, TMO'nun Ordu genelinde 10 noktada alım gerçekleştireceğini, Ünye, Fatsa ve Altınordu'daki alım noktalarının ise 22 Ağustos'ta faaliyete başlayacağını belirtti.

Üreticilerden hasat, kurutma ve seçme işlemlerine dikkat etmelerini isteyen Sarıkahraman, şunları kaydetti:

"Alımlarda nem oranı yüzde 6'yı geçmemeli. Çürük oranı yüzde 3, yabancı madde ise binde 1'i geçmemeli. Bunlar TMO'nun keskin kriterleri. Üreticilerimiz bu kriterleri iyi analiz etmeli. Üreticimiz fındığını iyi şekilde hasat edip, iyi harmanlayıp, iyi seçtikten sonra TMO'ya yönlenmeli. TMO'nun alım kriterleri makul seviyelerde."

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