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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mevsimlik tarım işçilerinin zorlu fındık mesaisi sürüyor

AA

Mevsimlik tarım işçilerinin zorlu fındık mesaisi sürüyor

ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Doğu ve Güneydoğu illerden Ordu'ya gelerek fındık hasadında çalışan yaklaşık 15 bin mevsimlik tarım işçisi yoğun mesai harcıyor.

Ağustos başından itibaren fındık hasadı için kente gelen tarım işçileri, Ordu Valiliğince Altınordu, Fatsa, Perşembe ve Ünye ilçelerinde belirlenen konaklama yerlerinde çadırlarını kurdu.

Çadırlarda kalan işçiler sabah erken saatlerde bahçelere giderek günlüğü 250-300 liradan fındık hasadı yapıyor. Çadırda kalan aile üyeleri ise gün boyunca temizlik ve yemek hazırlığı gibi işlerle uğraşıyor.

Geçimlerini sağlamak için yılın 6 ayını evlerinden uzakta geçiren aileler, ekim sonunda evlerine dönüyor.

Mevsimlik tarım işçilerinin çocukları ise ebeveynleri çalışırken eğitici faaliyetlere katılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası Çalışma Örgütünce Türkiye'de mevsimlik fındık tarımında çocuk işçiliğiyle mücadeleye yönelik sürdürülen proje kapsamında, işçilerin çocukları için eğitim olanakları hazırlandı. "Çocuk İşçiliğinin Fındıkta Önlenmesi Projesi" kapsamında görevlendirilen öğretmenler tarafından çocuklara eğitim veriliyor.

İşçiler ve aileleri, İl Sağlık Müdürlüğünün görevlendirdiği ekipler tarafından da düzenli olarak sağlık kontrolünden geçiriliyor.

- "Fındık bizim için ekmek parası demek"

Tarım işçisi Mehmet Ersoy, AA muhabirine, Ordu'ya iki yıldır fındık toplamaya geldiğini söyledi.

Ersoy, 10 kişilik aile olduklarını belirterek, "Fındık bizim için ekmek parası demek. İş için buraya geldik. 15 gündür buradayız. 10 gündür de fındık topluyoruz. Böylece paramızı kazanıyoruz." dedi.

Çeşitli sağlık sorunları bulunan eşi ile fındık toplayan Kadriye Göçer ise eşinin 5 defa ameliyat olduğunu ifade etti.

Kendisinin de diz kapağından ameliyat edildiğini anlatan Göçer, "Borcumuz var. Borcumuzu ödemek için hasada geldik. Çalışırsak ekmek yeriz, çalışmazsak yiyemeyiz. Daha önce hiç fındığa gelmemiştim. Bu yıl ilk kez geldim." diye konuştu.

- "Nisanda çıkıp, kasıma doğru evimize gidiyoruz"

Sinan Avcı da 3 yıldır Karadeniz'e fındık toplamaya geldiğini aktararak, "Bu yıl işler geç başladı. Bir haftadır fındık topluyoruz. Yaklaşık bir ay burada kalmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ekmek mücadelesi için nisanda memleketten çıktıklarını dile getiren Avcı, şunları söyledi:

"Erzincan'da şeker pancarı çapasını yapıyoruz. Oradan Kahramanmaraş Elbistan'a geçiyoruz. Nohut ve cılban topluyoruz. Oradan Malatya'ya kayısıya gidiyoruz. Malatya'dan Ordu'ya geldik. Burada fındık topladıktan sonra Erzincan'a şeker pancarı sökmeye gideceğiz. Nisanda çıkıp, kasıma doğru evimize gidiyoruz. Fındık bizim için geçim demek. Buraya çocuklarım ve ailemle 7 nüfus geldik. İnşallah beklediğimiz gibi bir sezon geçer."

Gittikleri yerlerde çadırlarını kurup bir düzen oluşturduklarına işaret eden Doğan Aslan da Ordu'ya ilk kez fındık toplamaya geldiğini söyledi.

Aslan, kente geleli birkaç gün olduğunu belirterek, "Henüz hiç işe gitmedim. 8 kişilik bir aile olarak geldik. Hasat yapabilmek için bekleyişimizi sürdürüyoruz." dedi.

Kerim Gezer ise herkes gibi kendilerinin de ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak, "Ordu'da, çocuklarımızı daha iyi şartlarda okutabilmek için bulunuyoruz. Burada tüm yetkililer ellerinden geldiğince bize yardımcı oluyor. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.

Yaklaşık 10 yıldır bölgeye fındık hasadı için geldiklerini ifade eden Gezer, bundan sonraki yıllarda da geleceklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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