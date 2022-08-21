Ordu'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Bir acı haber de Mardin'den: 20 ölü!

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ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde, motosikletin yayaya çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Ünye Devlet Sahil Yolu'nda, Samsun istikametine seyir halindeki Yunus Emre Coşan yönetimindeki 52 AAP 037 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Sevda Çalış'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen motosiklet devrilerek durdu.

Kazada, sürücü ile motosikletteki yolcu Erkan Kıraç ve yaya Çalış yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



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