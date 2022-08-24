Ordu'da mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için etkinlik düzenlendi

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ORDU (AA) - Ordu'da, "Türkiye'deki Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi" kapsamında kapanış etkinliği gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Altınordu ilçesindeki Saraycık METİP alanında organize edilen programda, dans ve jimnastik gösterileri yapıldı, koro sahne aldı.



Okuma yazma öğrenen çocuklara belge, bilek güreşi ve resim yarışmalarında dereceye girenlere de madalya verildi.



Altınordu Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Erkan Karahan, bu sene 196 öğrencinin, projenin eğitim öğretim kısmında yer aldığını belirtti.

Karahan, fındık sezonu dolayısıyla kente gelen aileler için Saraycık METİP alanında 200'den fazla çadır kurulduğuna işaret ederek, misafirlere sağlık hizmeti de sunulduğunu aktardı.



Çocukların eğitim öğretim düzeylerindeki eksiklikleri giderebilmek amacıyla seviyesine göre sınıflar açıldığını vurgulayan Karahan, eğitimin yaklaşık bir aydır devam ettiğini bildirdi.



Karahan, çocukların sanatsal yönlerini geliştirebilmek için müzik sınıfı da açıldığını kaydetti.



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