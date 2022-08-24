Ordu'da mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için etkinlik düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu'da mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için etkinlik düzenlendi

AA

Ordu'da mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için etkinlik düzenlendi

ORDU (AA) - Ordu'da, "Türkiye'deki Mevsimlik Fındık Tarımında En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesine Yönelik Kapsamlı Model Projesi" kapsamında kapanış etkinliği gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Altınordu ilçesindeki Saraycık METİP alanında organize edilen programda, dans ve jimnastik gösterileri yapıldı, koro sahne aldı.

Okuma yazma öğrenen çocuklara belge, bilek güreşi ve resim yarışmalarında dereceye girenlere de madalya verildi.

Altınordu Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Erkan Karahan, bu sene 196 öğrencinin, projenin eğitim öğretim kısmında yer aldığını belirtti.

Karahan, fındık sezonu dolayısıyla kente gelen aileler için Saraycık METİP alanında 200'den fazla çadır kurulduğuna işaret ederek, misafirlere sağlık hizmeti de sunulduğunu aktardı.

Çocukların eğitim öğretim düzeylerindeki eksiklikleri giderebilmek amacıyla seviyesine göre sınıflar açıldığını vurgulayan Karahan, eğitimin yaklaşık bir aydır devam ettiğini bildirdi.

Karahan, çocukların sanatsal yönlerini geliştirebilmek için müzik sınıfı da açıldığını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu'da mevsimlik tarım işçilerinin çocukları "Uçurtma Şenliği"nde buluştu
YEREL HABERLER Ordu'da mevsimlik tarım işçilerinin çocukları ...
Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 12 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada 12 kişi ...
İş makinesi fındık bahçesine devrildi; operatör öldü
YEREL HABERLER İş makinesi fındık bahçesine devrildi; operatör öldü
Ordu'da silahla yaralama olayına karışan 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Ordu'da silahla yaralama olayına karışan 2 zanlı ...
Ordu'da şarampole devrilen silindirin operatörü öldü
YEREL HABERLER Ordu'da şarampole devrilen silindirin operatörü öldü
Ordu'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Ordu'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
TMO, Ordu'da fındık alımına başladı
YEREL HABERLER TMO, Ordu'da fındık alımına başladı
TMO fındık alımlarına başladı
YEREL HABERLER TMO fındık alımlarına başladı
Ordu'da inşaat ustası çöp kovasından fındık toplama makinesi yaptı
YEREL HABERLER Ordu'da inşaat ustası çöp kovasından fındık toplama ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.