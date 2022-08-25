Karadenizli fındık üreticilerinin patoz mesaisi

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ORDU (AA) - EYÜP ELEVLİ - Karadeniz Bölgesinde "yeşil altın" olarak nitelendirilen fındığı toplayan üreticiler, kuruttukları ürünü patoza vermeye başladı.

Üreticilerden bazıları aile üyeleriyle bazıları ise tarım işçileri ile bahçelerde fındık toplama işlemini sürdürüyor. Bahçesinde hasadı tamamlayıp harmana getiren üreticiler ise kuruttukları fındığı zurufundan ayırmak için patoza verdi.

- "Bu işin en zoru da öğle sıcağı"

Çalışmak için Samsun'dan Ordu'ya gelen patozcu Erdem Bulut, Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi'nde mesai harcıyor.

Üç çocuk babası 45 yaşındaki Bulut, AA muhabirine, dedesi ve babasından sonra işe kendisinin devam ettiğini söyledi.

Bulut, yaklaşık 15 gün önce kente geldiğini ancak havanın yağışlı geçmesi nedeniyle son üç gündür tempolu bir çalışma içerisinde olduğunu vurguladı.

Civardaki mahallelerde fındığın aynı anda toplandığına işaret eden Bulut, bu nedenle de yoğunluk oluştuğunu, işlere yetişmekte zorlandıklarını dile getirdi.

Bulut, genellikle akşam saatlerinde yoğunluk yaşadıklarını belirterek, "O da bizi zorluyor. Herkes akşam 6'da istediği için biz yapamıyoruz. Ama sabah isteyen de oluyor. Çalışma saatlerimiz değişiyor. Bu işin en zoru da öğle sıcağı." dedi.

Çadır ya da arabada kaldıkları için yağmur ve temizlik gibi bazı sorunlar yaşadıklarını ifade eden Bulut, zor ve zahmetli bir işle uğraştıklarını kaydetti.

Erdem Bulut, patoz işleminin saatinin bin lira olduğunu sözlerine ekledi.

Fındık üreticisi Yüksel Öztürk ise topladıkları fındığı kamyonla getirerek patoza verdiklerini söyledi.

- "Patoz, zor ve zahmetli bir iş"

Altınordu ilçesi Gerce Mahallesi'nde ikamet eden Muammer Kovan da yaklaşık 20 gündür ailesi ile fındık hasadı yaptığını ifade etti.

Fındık toplamanın ve kurutmanın zorluklarından bahseden Kovan, şöyle devam etti:

"Fındık sezonu biraz ağır geçti. Fındık çuvallarını yüklüyoruz, yuvarlıyoruz ve taşıyoruz. Fındığın zahmeti çok. Bir tek harmana getirmekle olmuyor. Harmana getirdikten sonra da patoz kısmı var. Kuruyan fındıklarımızı çektirdik ve tekrar serilecek. Kuruduktan sonra da satışa verilecek."

Geçen yıl fındık toplama döneminin yağışlı geçtiğini anımsatan Kovan, bu dönem ise havanın iyi olması sayesinde daha kolay hasat yaptıklarına dikkati çekti.

Kovan, patozun zor ve zahmetli bir iş olduğunu, kendi ürününün yanı sıra yakınlarının da patoz için aynı alana fındık getirdiklerini kaydetti.

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