ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyelerinden şarkıcı Gülşen'e tepki

ORDU (AA) - Ordu, Rize, Giresun ve Artvin'de ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyeleri, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu hakkında, konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hukuki süreç başlattı.

Altınordu İmam Hatip Camisi avlusunda bir araya gelen Ordu İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği üyeleri, şarkıcı Gülşen'e tepki gösterdi.

Dernek Başkanı Abdurrahman Murtazaoğlu, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği adına da yaptığı açıklamada, imam hatip okullarının bugünkü haliyle 71 yıl, isim ve içerik olarak ise 109 yıl önce ülkenin eğitim hayatına zenginlik katan ve özgün bir eğitim modeli olarak geçmişten bugüne kadar milyonlarca öğrenci yetiştiren gözbebekleri okullar olduğunu söyledi.

İmam hatip okullarının her türlü siyasi ve ideolojik tartışmaların dışında kalarak başarılarıyla gündem olacağına dikkati çeken Murtazaoğlu, şöyle devam etti:

"Ancak zaman zaman kendi çıkarları için suni gündem oluşturmak isteyen, bu okullara ve mensuplarına saldırarak, hakaret ederek içlerindeki önyargıyı, kini ve nefreti dışa vuran zavallı kişiliklere de üzülerek şahit oluyoruz. Gülşen isimli bir şahsın konser sırasında imam hatip okullarına, bu okullarda okuyan öğrenci ve öğretmenlere yönelik çirkin itham ve iftiralarda bulunması toplumu alenen kin ve düşmanlığa sevk etmektedir. İmam hatip okullarının mensuplarına ve mezunlarına, aynı zamanda toplumun tamamına saygısızlıktır."

Murtazaoğlu, "Bu çirkin ithamı ve iftirayı söz konusu şahsın kendisine aynen iade ediyoruz." ifadelerini kullanarak, şu değerlendirmede bulundu:

"İmam hatip okullarına ve mensuplarına yönelik bu saygısızlığından dolayı kendisini şiddetle kınıyoruz. Toplumumuzu, aile yapımızı ve neslimizi ifsat etmeyi kendisine vazife bilen bu saygısız şahıs için tüm imam hatip okulu mezunlarını ve mensuplarını, halkımızı hukuk önünde hesap sormaya davet ediyoruz. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği mensupları olarak bugün tüm illerimizde bu açıklamayı sizlerle paylaşıyoruz. Ardından Cumhuriyet Savcılığına söz konusu şahıs hakkında hukuki işlem yapılması için suç duyurusunda bulunacak, şikayetçi olacağız."

- Rize

Rize ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Enes Baş da şarkıcı Gülşen'i sözleri dolayısıyla kınadıklarını bildirdi.

Baş, yaptığı yazılı açıklamada, imam hatip okullarının milli eğitim sisteminin bir parçası olduğunu vurguladı.

Eğitim sistemi içinde farklı kademelerde birçok okul türü bulunduğunu, imam hatip okullarının da bu okullardan biri olduğunu aktaran Baş, şunları kaydetti:

"Okul türleri içinde imam hatip okullarını tercih ederek, bu okullarda eğitim almak isteyen her bir vatandaşımızın tercihi, tıpkı diğer okul türlerini tercih eden vatandaşlarımızda olduğu gibi temel bir haktır ve saygıya layıktır. Bu husus temel insan hakları ve anayasamız açısından gayet açıktır. İmam hatip okullarının mezunları ve mensupları olarak farklı okul türlerine ve bu okullarda okuyan öğrencilerimize yönelik her türlü ayrıştırıcı yaklaşımı çirkin ve tehlikeli görüyoruz."

Baş, Gülşen'i, imam hatip okullarına ve mensuplarına yönelik saygısızlığından dolayı şiddetle kınadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün imam hatip okullarımızda okuyan yaklaşık 1,5 milyon öğrenciyi, bu öğrencilerin aileleri ve bu okullardan mezun olanları dikkate aldığımızda 10 milyona yakın bir kitleyi çirkin iddialarla itham etmek toplumun fay hatlarıyla oynamaktır. Bu terbiyesizliği asla sineye çekmeyeceğimizi, hukuk önünde hesap soracağımızı kamuoyuna duyuruyoruz."

- Giresun

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Giresun İl Temsilcisi Fazlı Yıldız, şarkıcı Gülşen'e tepki gösterdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, imam hatip okullarında yetişen milyonlarca gencin bugün eğitimden kültüre, spordan sanata, siyasetten teknolojiye kadar her alanda göğüslerini kabartan çalışmalara ve başarılara imza attığının altını çizdi.

İmam hatip okullarının geçmişine ilişkin bilgi aktaran Yıldız, bu okullarda okuyan öğrenci ve

öğretmenlere yönelik çirkin itham ile iftiralarda bulunan şarkıcı hakkında hukuki işlem yapılması için suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

- Artvin

Artvin ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı İbrahim Tabak da şarkıcı Gülşen'i kınadı.

Tabak, yaptığı yazılı açıklamada, imam hatip okullarında geçmişten bugüne kadar milyonlarca öğrenci yetiştiğini belirtti.

İmam hatip okullarının ülkenin gelişmesine katkı sunan, milli birlik ve beraberliği önceleyen, toplumda sevgi, saygı ve hoşgörü ikliminin oluşmasına ciddi katkıları bulunan eğitim kurumları olduğunu vurgulayan Tabak, bu okulların kurulduğu günden itibaren milletin yoğun teveccühüne mazhar olduğunu, milletine, devletine ve vatanına aşkla hizmet eden nesiller yetiştirdiğini kaydetti.

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