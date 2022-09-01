Ordu, Giresun ve Trabzon'da yeni sezonun balıkları tezgahlarda

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu, Giresun ve Trabzon'da yeni sezonun balıkları tezgahlarda

AA

Ordu, Giresun ve Trabzon'da yeni sezonun balıkları tezgahlarda

ORDU (AA) - Denizlerde av yasağının sona ermesiyle Ordu, Giresun ve Trabzon'da avlanan balıklar tezgahlarda sergilenmeye başlandı.

Ordu'da tekneleriyle gece denize açılarak ağlarını bırakan balıkçılar, farklı türlerde balıkla kıyıya döndü.

Altınordu ilçesindeki tezgahlarda istavrit, mezgit, barbun, tirsi ve palamut satışa sunuldu.

İlçede 25 senedir balıkçılık yapan Ferhat Dönek, AA muhabirine, sezonun umdukları gibi başlamadığını belirterek, "Bunun nedenlerinden biri havanın sıcak olması. Deniz suyu sıcaklığı nedeniyle palamut beklenildiği gibi değil ama havaların serinlemesiyle beraber bol miktarda palamut bekliyoruz. Daha sonra hamsi ve çinekop olur." dedi.

Denizden bol miktarda istavrit çıktığını ifade eden Dönek, "Tezgahlarda mezgit, barbun ve tirsi var. Ayrıca levrek, çupra, alabalık, somon kültür balığı. Mezgit ve barbunun kilosu 100 lira. İstavrit 50, tirsi de 35 liraya satılıyor. Bol miktarda çıkarsa balık fiyatları düşebilir." diye konuştu.

Balıkçı Cemil Türkmen de vatandaşın balıktan beklentisinin ilk günden her tarafın dolup taşması olduğunu dile getirdi.

Tezgahlarda bol olan balık çeşidinin, dün gecenin mahsulü istavrit olduğunu belirten Türkmen, "Vatandaş palamut bekliyordu ama deniz suyunun sıcaklığından o tek tük oldu. Yeterince piyasaya çıkmadı. Onun için havaların soğumasını biraz daha bekleyeceğiz." dedi.

- Giresun

Giresun'da da balıkçılar av yasağının sona erdiği ilk gece istavrit avladı.

Gece teknelerle denize açılan balıkçılar, özellikle palamutta umduğunu bulamadı. Balıkçılar, sabah saatlerinde avladıkları istavritle kıyıya döndü.

Bulancak ilçesinde balıkçılık yapan Murat Önal, av yasağının kalkmasıyla birlikte yöre balıkçısının yeniden denize açıldığını söyledi.

İlk gece palamut avcılığı yapılamadığını belirten Önal, teknelerin barınaklara az da olsa ağlara takılan istavritle dönüldüğünü ifade etti.

Önal, ilerleyen süreçte avcılığın artmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

Giresun'da tezgahlarda istavritin kilogramı 35 liradan satışa sunuluyor.

- Trabzon

Trabzon'da da yeni av sezonunun ürünleri tezgahlarda yerini almaya başladı.

Av yasağının kalkmasıyla birlikte gece denize açılarak ağlarını bırakan balıkçılar, yeni sezonun ilk gününde Karadeniz açıklarında istavrit ve palamut avladı.

Kıyıya çıkarıldıktan sonra kasalara yerleştirilen ve Trabzon Balık Hali'ne getirilen balıklar kısa sürede tükendi.

Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki balıkçıların tezgahlarını dolduran istavrit hem balıkçı esnafının hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

İstavritin kilogramı 50, palamudun tanesi ise 30 ile 50 lira arasında değişen fiyatlardan satılıyor.

Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, tezgahlara bir çoğu az miktarda olsa da 12-13 çeşit balık geldiğini, 4-5 gün sonra çeşidin ve miktarın artacağına inandığını söyledi. Örseloğlu, şunları kaydetti:

"Palamudun bu sene bol olacağına inanıyorum. Şu an denizde çeşitlilik görünüyor ama ilerde ne olacağını Allah bilir. Göstergeler şu an balığın bol olduğunu gösteriyor. Biz de bekliyoruz. Balık bol olur, vatandaş bol bol tüketir, biz de bol bol satarız. Belki İstanbul ve Sinop tarafında hamsi olabilir ama bizim bu taraflar için daha erken. Dokuzuncu ay hamsinin zamanı değil. Hamsinin 11'inci ayı görmesi lazım ki portföye girsin. Şu an palamudun sezonu. Biz de palamudu bekliyoruz, inşallah palamut bize gülecek."

Süleyman Çakır da istavrit, barbun, çupra ve levrek sattıklarını, bu sezon bol miktarda istavrit satacaklarını ifade etti.

Balık satın alan Barış Esmeray ise Kars'tan Trabzon'a gezmeye geldiklerini belirterek, "Duyduk ki sezon açılmış, biz de balık almaya geldik. İstavrit ve levrek aldım. En çok hamsi tüketiyoruz ama hamsi yoktu." dedi.

Bekir Özcan da hamsi için geldiğini ancak istavrit aldığını dile getirdi. Özcan, balık fiyatlarının pahalı görünmesine rağmen günün şartlarına göre normal olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu'da adli yıl açılış töreni yapıldı
YEREL HABERLER Ordu'da adli yıl açılış töreni yapıldı
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
Ordu'da mavi sulara törenle uğurlanan balıkçılar palamuttan umutlu
YEREL HABERLER Ordu'da mavi sulara törenle uğurlanan balıkçılar ...
Ordu'da devlet-hayırsever işbirliğiyle 52. okul inşa edilecek
YEREL HABERLER Ordu'da devlet-hayırsever işbirliğiyle 52. okul inşa ...
Ordulu üçüz ninelerden Emriye Sarı, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Ordulu üçüz ninelerden Emriye Sarı, son yolculuğuna ...
Ordulu `üçüz nineler´ tek kaldı
YEREL HABERLER Ordulu `üçüz nineler´ tek kaldı
Ordulu üçüz ninelerden biri daha hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ordulu üçüz ninelerden biri daha hayatını kaybetti
Karadeniz´de '30 Ağustos' kutlaması; korteje kucağındaki bebekle katıldı
YEREL HABERLER Karadeniz´de '30 Ağustos' kutlaması; korteje ...
Ordu'daki kazada yaralılardan 15'i taburcu oldu
YEREL HABERLER Ordu'daki kazada yaralılardan 15'i taburcu oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.