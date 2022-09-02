"Barbaros Hayrettin Paşa" sismik araştırma gemisi, Ünye Limanı'na geldi

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ORDU (AA) - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca (TPAO), denizlerdeki petrol ve doğal gaz aramalarında kullanılmak üzere satın alınarak 2013 yılında faaliyetlerine başlayan sismik araştırma gemisi "Barbaros Hayrettin Paşa", Ünye Limanı'na geldi.

Ordu'nun Ünye ilçesindeki limana demir atan 84 metre boyunda ve 4 bin 711 groston ağırlığındaki gemi, burada hazırlıklarını sürdürecek.

TPAO'nun 2013 yılında Norveç'ten satın aldığı gemi, Karadeniz ve Akdeniz'deki faaliyetlerde kullanılıyor.

Gemide, yaklaşık 50 personelin bulunduğu belirtildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 26 Ağustos tarihinde Ordu iline yaptığı ziyarette, "Daha önce yapmış olduğumuz sismiklerden verileri değerlendirdik. Ordu'da ve Ünye'de birer kuyu planlıyoruz keşif amaçlı. Bunu da programa aldık." açıklamasında bulunmuştu.



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