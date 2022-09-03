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Ordu'da 67 kıyı balıkçısına 5 bin litre mazot desteği sağlandı

AA

Ordu'da 67 kıyı balıkçısına 5 bin litre mazot desteği sağlandı

ORDU (AA) - Altınordu Belediyesi tarafından küçük ölçekli 67 kıyı balıkçısına toplam 5 bin litre mazot desteği verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını döneminde öğrenciden amatör spor kulüplerine, çay ocaklarından berberlere, iş yeri kapanan esnaflardan ihtiyaç sahiplerine kadar tüm sosyal kesimleri kapsayan tamamlayıcı sosyal destek paketiyle yüreklere dokunulduğu belirtildi.

Belediyenin bu yıl devreye aldığı 40 milyon lira tutarlı tamamlayıcı sosyal destek paketi kapsamında balıkçılara da mazot desteği sağlandığı vurgulandı.

Küçük ölçekli 67 kıyı balıkçısına 5 bin litre mazot desteği verildiğinin de altı çizilen açıklamada, teslimi tamamlanan mazot desteğinin, av sezonu öncesinde balıkçılar için can suyu olduğu kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Belediye Başkanı Aşkın Tören, tamamlayıcı sosyal destek paketlerinin ve ortaya koydukları dayanışma seferberliğinin ilham kaynağının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtti.

Tören, sosyal desteklerin süreceğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu sene devreye aldığımız 40 milyon lira tutarlı tamamlayıcı sosyal destek paketimizin ilk etabını, ekmeğini, rızkını denizden çıkaran küçük ölçekli kıyı balıkçılarımıza mazot desteği ile tamamladık. Bir deniz şehri ve aynı zamanda balıkçı kenti olarak hayatlarını denizden kazanan, ailelerinin geçimlerini balıkçılık ile temin eden, bu işi meslek edinmiş emekçilerimize av sezonu öncesinde verdiğimiz mazot desteği ile başladığımız sosyal destek paketimizi etap etap tüm kesimlere ulaştıracağız. Balıkçılarımıza kazasız, belasız bereketli bir sezon diliyorum."

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