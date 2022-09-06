Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı

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ORDU (AA) - Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.

Fatsa ilçesine bağlı Bolaman Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından şehidin naaşı cenaze nakil aracı ile 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na getirildi.

Şehidin eşi Pınar, annesi Ayten ve babası Yılmaz Kesti'nin tören sırasında gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Ümit Kesti'nin, Jandarma Uzman Çavuş olan kardeşi Halil İbrahim Kesti de cenaze törenine üniformasıyla katıldı.

Şehidin naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrasında Fatsa Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine şehidin yakınlarının yanı sıra Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AK Parti Ordu milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Ergün Taşçı ve Metin Gündoğdu, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, MHP Ordu İl Başkanı Naci Şanlıtürk, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

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