Ordu'da sağlık personeli hastayı sırtında ambulansa taşıdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ORDU (AA) - Ordu'da bir sağlık görevlisi, ambulansın giremediği fındık bahçesindeki 77 yaşındaki hastayı sırtında ambulansa taşıyarak hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kabadüz ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi'nde kronik hipertansiyon hastası olan kadın A.Ç, fındık hasadı yaptığı sırada ishal, kusma ve yüksek ateşe bağlı rahatsızlık yaşadı.

Kadının yakınları tarafından 112 Acil Servis ekiplerine haber verilerek tıbbı yardım istendi.

Bir süre sonra bölgeye gelen sağlık ekipleri bölgede arazi şartlarının elverişsizliği nedeniyle hastaya yürüyerek ulaştı.

Fındık bahçesinde ilk müdahalesi yapılan hasta kadın daha sonra sağlık ekibinin sırtında ambulansa taşındı.

Kadın, Ordu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.