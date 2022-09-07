Ordu'da bir kişi fındık bahçesindeki ahşap kulübenin çatısında ölü bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ORDU (AA) - Ordu'nun Ulubey ilçesinde fındık bahçesinde bulunan ahşap kulübenin çatısında bir kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çubuklu Mahallesi'nde Tuncay Yağızoğlu'ndan (46) haber alamayan yakınları kendi imkanlarıyla arama çalışması başlattı.

Bu sırada fındık bahçesinde bulunan ahşap kulübenin çatısında Yağızoğlu'nun hareketsiz yattığını gören yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin yaptığı incelemede Tuncay Yağızoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan olayın ardından bölgeye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ceset üzerinde yaptığı incelemede, şahsın kafasında açık yara olduğu tespit edildi.

Tuncay Yağızoğlu'nun yaban hayvanı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ise olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.