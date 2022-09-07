Altınordu'da mobil sağlık tarama aracı hizmete devam ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ORDU (AA) - Altınordu Belediyesi, Halk Sağlığı Haftası kapsamında da sağlık hizmetlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen sağlık tarama hizmeti kapsamında mahalle mahalle dolaşan mobil sağlık tarama aracı son 6 ayda 33 mahallede 5 bin 297 kişiye hizmet sundu.

Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla Öceli Mahallesinde, İl Sağlık Müdürlüğünce görevlendirilen fizyoterapist, psikolog ve çocuk gelişimi biriminden de ekiplerin yer aldığı programda genel sağlık taraması yapıldı

Görevliler, kanser taraması, Kovid-19 aşısı, şeker ve tansiyon ölçümleri yapılan 42 kişiye toplum sağlığını ilgilendiren konularda bilgi aktardı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, halkın sağlığının korunmasına öncelik verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hastalıkların erken tanı ve tedavisine mobil sağlık tarama aracımızla katkı verirken, özellikle evlerinde yatağa bağımlı yaşayan hastalarımız, engelli kardeşlerimiz ve kıymetli büyüklerimiz için sağlık hizmetlerinin onların ayaklarına götürülmesini önemsiyoruz. Bu konuda işbirliği yaptığımız değerli sağlık camiasına destek ve katkıları için teşekkür ediyorum. Hayatın her alanında ve şehrimizin her köşesinde hizmetlerimiz ile hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.