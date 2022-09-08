Ordu'da ilkokula başlayan öğrencilerin velilerinden kan bağışına destek

ORDU (AA) - Ordu'da uyum eğitimi kapsamında ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilerin velileri, okula kurulan stantlarda kan bağışında bulundu.

Altınordu ilçesindeki Durugöl Şehit Bayram Gümüş İlkokulu'nda birinci sınıfa başlayan öğrencilerin ilk ders teması 'Kan Bağışı' olarak belirlendi.

Okul yönetiminin öncülük ettiği etkinlik kapsamında Türk Kızılay Ordu Şubesi tarafından okul bahçesine stantlar kuruldu.

Kan bağışı konusunda toplumsal bilinç uyandırmak amacıyla yapılan etkinlik kapsamında 340 veli kan bağışında bulundu.

Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, gazetecilere, "Uyum eğitimi haftasında okulumuz her yıl tema belirlemişti. Bu yılın teması da kan bağışı oldu. Bizler her yıl geleneksel olarak kan bağışı kampanyası düzenliyoruz. Bu anlamda çok ses getirecek kampanyalar da yapmıştık. 2019 yılında bin 616 kan bağışı ve 340 kök hücre bağışıyla önemli bir çalışma yapmıştık. Sonrasında her yıl kampanya düzenliyoruz. Buradaki etkinlik de Türkiye'de belki bir." dedi.

Okulların açılmasından önce uyum haftasında ilk defa böyle geniş bir etkinlikle kan bağışı kampanyası düzenlendiğini aktaran Bekyürek, "Bizler özellikle öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimizle birlikte kan ihtiyacına dikkat çekmek için bu kampanyaları zaman zaman düzenliyoruz. Bu alandaki ihtiyacı karşılamaya yönelik bir nebze katkımız oluyor. Kan bekleyen mutlaka bir hasta var. Bir değil, belki birden fazla hasta var. İhtiyacı olan bu insanlarımızın bu anlamdaki ihtiyaçlarını karşılamak bizleri çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Bekyürek, etkinliğe öncülük eden okul yönetimi ve Kızılay ekiplerine de teşekkür etti.

Türk Kızılay Ordu Şubesi Başkanı Birnur Fatma Enginyurt ise kampanyaya çok fazla katılım olduğunu belirterek, "Bu görmeyi özlediğimiz bir katılımdı. İlimizde fındık hasadı devam ediyor ve bağışlarımız kritik seviyelerde. Bu bağışlar gerçekten bizler için can suyu oldu." dedi.

Okul Müdürü Tuncay Topal da ihtiyaç duyulduğunda insanların kan aramaması olduğunu ifade ederek, “Hiç kimsenin zor günlerinde kan aramamalarını istiyoruz. Bu sebeple bu yıl ilk ders teması olarak öğrencilerimize kan bağışı bilincini oluşturmak için, velilerimizden öğrenciler kan bağışını anlatmalarını istedik. Ardından da kendilerinden kan bağışında bulunmalarını istedik. Bu yıl okula başlayan 340 öğrencimizin velisi söz verdiler ve bugün tüm veliler kan bağışında bulundu." diye konuştu.

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