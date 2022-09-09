Fındık diyarı Ordu'daki "Çikolata Park" yabancı turistleri de ağırlıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fındık diyarı Ordu'daki "Çikolata Park" yabancı turistleri de ağırlıyor

AA

Fındık diyarı Ordu'daki "Çikolata Park" yabancı turistleri de ağırlıyor

ORDU (AA) - Türkiye'nin "en tatlı" projesi olarak nitelendirilen Çikolata Park Projesi'nde üretilen butik çikolatalar yerli turistlerin yanı sıra yabancıların da ilgisini çekiyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Gülyalı ilçesinde kurulan Çikolata Park'ta yer alan atölyede çikolata üretimi devam ediyor.

Kentin turizm ve ekonomisine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında oluşturulan Çikolata Atölyesi'nde kadınlar tarafından üretilen ürünler daha sonra şehrin farklı noktalarında satışa sunuluyor.

Fındık, bal, kokulu üzüm, mavi yemiş, ısırgan gibi kentte bulunan sebze ve meyvelerden hazırlanan çikolatalara kente gelen turistler de ilgi gösteriyor.

Tur otobüsleri ile bölgeye gelen turistler denize 100 metre mesafedeki atölyede hazırlanan çikolatanın yapımındaki her aşamaya da tanık olma şansı yakalıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ORTAR A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Sevim Yavuz, gazetecilere, projeye başlamadan önce Avrupa'da bütün örneklerini gezdiklerini ve ardından AR-GE çalışmaları yaptıklarını söyledi.

2020 yılında Çikolata Park Projesi kapsamında üretim atölyesi kurulduğunu aktaran Yavuz, o günden bu yana çikolata üretiminin aralıksız sürdüğünü belirtti.

Ordu'da üretilen fındığın bu projeyle değerini artırdıklarını ifade eden Yavuz, "Dünyada çikolata sektöründe, çikolatanın çeşitliliği bakımından yüzde 70 oranında fındıklı çikolatalar oluşturuyor. Bundan yola çıkarak biz de şehrimizde yetişen fındığı katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi, daha değerli, kıymetli ve nihai ürünlere dönüştürülmesi amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Karadeniz'de aslında bir ilki de başarmış olduk." diye konuştu.

Yavuz, kakao çekirdeğinin tüm aşamalarıyla işlenerek çikolataya dönüştürüldüğünü kaydederek, "Ürünlerimizde tatlandırıcı yerine bal, renklendirici yerine ise meyve kullanılıyor. Aslında biz burada çikolatada ufuk açıyoruz." dedi.

Ordu'da "Kybele" markası adı altında üretilen el yapımı çikolatalara son dönemde yabancı turistlerinde ilgi gösterdiğini vurgulayan Yavuz, "Buraya gelen turistler aynı zamanda çikolatanın yapımındaki her aşamayı görme fırsatı yakalıyor. Alış verişte yapan misafirlerimiz memnun ayrılıyor." ifadelerini kullandı.

Çikolata Park'a tur şirketi ile gelen Filistinli Awatif Taber ve Ahıh Taber çifti ise Karadeniz'i ve Ordu'yu çok beğendiklerini belirterek, çikolata parktan aldıkları ürünlerin ise oldukça lezzetli olduğunu dile getirdi.

Mustafa Bayraktar ise çikolataları başarılı bulduğunu, en çok fındık üretimi yapılan Karadeniz Bölgesi'nde böyle bir üretim tesisinin büyük bir eksikliği giderdiğini söyledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karadeniz'de avlanan gırgır teknelerinde "balık boyu" denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Karadeniz'de avlanan gırgır teknelerinde "balık boyu" ...
Karadeniz'de avlanan balıkçılar denetlendi
YEREL HABERLER Karadeniz'de avlanan balıkçılar denetlendi
Ordu'da sahipsiz hayvanlar için mama üretimi
YEREL HABERLER Ordu'da sahipsiz hayvanlar için mama üretimi
Ordu'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Ordu'da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda 2 ...
Fındık alımıyla ilgili OTSO ile OTB'den açıklama:
YEREL HABERLER Fındık alımıyla ilgili OTSO ile OTB'den açıklama:
Ordu'da ilkokula başlayan öğrencilerin velilerinden kan bağışına destek
YEREL HABERLER Ordu'da ilkokula başlayan öğrencilerin velilerinden ...
Ordu´da ilkokula başlayan öğrencilerin velilerinden kan bağışı
YEREL HABERLER Ordu´da ilkokula başlayan öğrencilerin velilerinden ...
Bisikletle dereye yuvarlanan Emir, 52 günlük yaşam savaşını kaybetti
YEREL HABERLER Bisikletle dereye yuvarlanan Emir, 52 günlük yaşam ...
Sağlıkçı, fındık bahçesinde rahatsızlanan kadını, 300 metre sırtında taşıyıp ambulansa ulaştırdı
YEREL HABERLER Sağlıkçı, fındık bahçesinde rahatsızlanan kadını, 300 ...
Altınordu'da mobil sağlık tarama aracı hizmete devam ediyor
YEREL HABERLER Altınordu'da mobil sağlık tarama aracı hizmete devam ...
Ölü bulundu, yabani hayvan saldırısına uğradığı belirlendi
YEREL HABERLER Ölü bulundu, yabani hayvan saldırısına uğradığı ...
Ordu'da bir kişi fındık bahçesindeki ahşap kulübenin çatısında ölü bulundu
YEREL HABERLER Ordu'da bir kişi fındık bahçesindeki ahşap kulübenin ...
Ordu'da sağlık personeli hastayı sırtında ambulansa taşıdı
YEREL HABERLER Ordu'da sağlık personeli hastayı sırtında ambulansa ...
Ordu'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
YEREL HABERLER Ordu'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.