Ordu'da Halk Sağlığı Yürüyüşü gerçekleştirildi

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ORDU (AA) - Ordu Sağlık Müdürlüğünce, Halk Sağlığı Haftası kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

Hafta çerçevesinde sağlık çalışanlarının katılımıyla Altınordu ilçesi Sırrıpaşa Caddesi'nde Halk Sağlığı Yürüyüşü organize edildi.

Etkinlik esnasında vatandaşlara beslenme, fiziksel aktivite, gebe bilgilendirme sınıfı, psikolojik, çocuk ve ergen, sigara bırakma, evlilik öncesi ve sosyal destek danışmanlıkları ile kanser taramaları hakkında bilgi aktarıldı. Ayrıca bu hizmetlerin, İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezinde ücretsiz verildiği anımsatıldı.

Süleyman Felek Caddesi güzergahında devam eden yürüyüş, Ceren Özdemir Meydanı'nda sona erdi.

Ordu Sağlık Müdürü Dursun Tüzün, Altınordu ve Fatsa ilçelerinde hizmet veren sağlıklı hayat merkezlerinde yapılan tüm taramalar ve danışmanlık hizmetlerinin ücretsiz olduğunu belirterek, "Tüm vatandaşlarımızı danışmanlık hizmetleri ve taramalarını yaptırmak için sağlıklı hayat merkezlerimize ve sağlık kuruluşlarımıza bekliyoruz." dedi.

Etkinliğe, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Vekili Özkan Yazıcı, Başkan Yardımcısı Volkan Karabacak, İlçe Sağlık Müdürü Sedanur Yıldız da katıldı.

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