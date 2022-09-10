Karadenizli balıkçıların ağları palamutla doldu

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ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Ordu'da av sezonunun ikinci haftasında tekneleri ile Karadeniz'e açılan balıkçıların ağları palamutla doldu.

Av yasağının sona ermesiyle "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, mavi sularda avlanmaya devam ediyor.

Hava şartlarının da iyi olmasıyla denize açılan çok sayıda balıkçı teknesinden ağlar, denize bırakıldı. Av sezonunun ikinci haftasında balıkçıların ağları palamutla şenlendi.

Gırgır tekneleri ile limanlara dönen balıkçıların yakaladıkları palamutlar, buradan araçlara yüklenerek ülkenin farklı şehirlerine gönderiliyor.

- Balıkçılar sezonun bereketli geçeceğinden umutlu

Balıkçı Mesut Oda, AA muhabirine, hava şartlarının elverişsiz olması nedeniyle sezonun başlamasından sonra denize çok fazla açılamadıklarını söyledi.

Denize açıldıkları günlerde ise az miktarda istavrit avladıklarını belirten Oda, beklenen palamut avcılığının ise yeni başladığını vurguladı.

Oda, bu sezon palamudun bol olacağını önceden tahmin ettiklerine dikkati çekerek, bekledikleri gibi palamudun çıkmaya başladığını, bu durumun da yüzlerini güldürdüğünü ifade etti.

Balıkçı Sinan Iğdız, balık sezonunun çok bereketli geçmesini beklediklerinin altını çizdi.

- "Vatandaşlar ucuz balık tüketebilecek"

Sezondan umutlu olduklarını belirten Iğdız, "Allah'a şükürler olsun beklediğimiz gibi palamut avlanmaya başladık. Palamut yönünden bereketli günler geçiriyoruz." dedi.

Son üç yıldır istenen palamut avının gerçekleşmediğini vurgulayan Iğdız, bu sene palamudun bol olacağını, vatandaşların da ucuz balık tüketebileceği aktardı.

Palamut avında son yılların rekorunu beklediklerine işaret eden Iğdız, ilk ağdan 60 kasa palamut aldıklarını, gün içerisinde ikinci kez ağ attıklarında ise bu miktarın 300 kasaya kadar çıkabildiğini anlattı.

Gökhan Şen, sezonun palamut yönünden güzel başladığını, bu bolluğun bir süre daha devam edeceğine inandığını söyledi.

Ünal Karadeniz de bu sezon vatandaşa bol miktarda palamut yedirmeyi umut ettiklerini belirterek, "Av sezonunun açılmasının hemen ardından hava şartlarından dolayı çok fazla denize açılamadık. Biraz moralimiz bozulmuştu. Şimdi yeniden havalar istediğimiz gibi düzeldi. Denize attığımız ilk ağda da bol miktarda palamut avladık." diye konuştu.

Palamudun tane fiyatının 100 liradan satışa sunulduğunu ifade eden Karadeniz, balığın bollaşmasıyla fiyatların gerileyeceğini sözlerine ekledi.

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