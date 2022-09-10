Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren kadın tedavi altına alındı

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ORDU (AA) - Ünye'de denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın tedavi altına alındı.

Gölevi Mahallesi'ndeki Ünye Belediyesi Kadınlar Plajı'nda serinlemek için denize giren Saliha Kömeç (52), bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

Durumu fark eden can kurtaran ekipleri ve ihbar üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yardımıyla Kömeç, kıyıya çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kömeç, tedavi altına alındı.

Kömeç'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



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