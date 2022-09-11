Ordu'da seyir halindeki minibüsün açık kapısından düşen kadın yolcu ağır yaralandı

Bacak ağrısı neden olur, nasıl geçer?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ORDU (AA) - Ordu'da seyir halindeki yolcu minibüsünün açık kapısından düşen kadın yolcu ağır yaralandı.

Giresun'dan Samsun yönüne giden Gökhan I. (37) yönetimindeki 52 M 5333 plakalı minibüste yolculuk eden Özlem Yayla (34) iddiaya göre aracın ani fren yapmasıyla dengesini kaybederek açık kapıdan dışarı savruldu.

Beton zemine düşen Yayla, ilk müdahalesi 112 Acil Servis ekibince yapıldıktan sonra Ordu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Başından ağır yaralanan kadının tedavisine hastanenin yoğun bakım servisinde devam edildiği öğrenildi.

Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.