Ordu'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı

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ORDU (AA) - Ordu'da uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 5 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ünye ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Ekiplerin araçta uyuşturucu madde bulması üzerine, şüphelilere ait iki evde de arama yapıldı. Aramalarda 5 gram metamfetamin, 29 uyuşturucu hap ile 1 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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