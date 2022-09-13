Ordu'da tahrip edilen "üç kız heykeli" onarıldı

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ORDU (AA) - Ordu'nun simgelerinden biri olan ve tahrip edilen "üç kız heykeli", onarımın ardından yeniden yerine yerleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Altınordu ilçesi Taşbaşı Mahallesi'nde, "Tabya başında üç kız yan yana" yöresel türküsünden esinlenilerek yapılan üç kız heykeline bir süre önce kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildiği anımsatıldı.

Ayağı koparılan ve üzerlerinde çizikler olan heykelin, Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığınca onarılarak aynı yerine yerleştirildiği, yerli ve yabancı ziyaretçilerin büyük ilgisini toplayan heykellerin misafirleri beklediği kaydedildi.

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