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TDP Genel Başkanı Sarıgül, Ordu'da gündemi değerlendirdi:

AA

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Ordu'da gündemi değerlendirdi:

ORDU (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Yunanistan Amerika'nın aparatı. Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğu. NATO tamamen Amerika'nın tekeline girmiş vaziyette." dedi.

Çeşitli ziyaretler kapsamında Ordu'ya gelen Sarıgül, Ünye M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yaptığı basın açıklamasında, 9 Nisan'da TDP Genel Merkezi'nden af çağrısında bulunduklarını hatırlattı.

Bugün 60'ıncı cezaevinin önünde olduğunu belirten Sarıgül, "Milliyetçi Hareket Partisinin af konusundaki çağrımıza duyarlı davranması son derece değerlidir. Türkiye Değişim Partisi olarak diğer siyasi partileri de kenarda durmadan, kıyıda durmadan bu af bize ne getirir, ne götürür hesabı yapmadan toplumsal barış için, kardeşlik hukuku için af çağrımıza katılmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Sarıgül, Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin soruya, "TOKİ Projesi geç kalınmış bir projedir. TOKİ İstanbul'da, Ankara'da bugüne kadar lüks konutlar yapacağına keşke fakire fukaraya konut yapsa daha iyiydi. 5 bin lira asgari ücret alan bir evlat 3 bin lira taksit nasıl ödeyecek?" yanıtını verdi.

"Yunanistan Amerika'nın aparatı. Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğu. NATO tamamen Amerika'nın tekeline girmiş vaziyette" ifadesini kullanan Sarıgül, şunları kaydetti:

"Yunanistan adalarında NATO orantısız bir şekilde ne yazık ki teşkilatlanıyor. NATO'nun eşit olması lazım bağlı bulunduğu ülkelere. Türkiye de NATO ülkesi, Yunanistan da NATO ülkesi. Ama bakıyorsunuz ki Yunan adalarına 500 tane tank gidiyor. Türkiye'ye hiçbir şey gelmiyor. O nedenle Türkiye NATO'yla ilgili gündemini tekrar gözden geçirmelidir. Bizzat Yunanistan'ın başkenti Atina'ya üç ay önce gittim. Atina Parlamentosu önünde atalarımızın, dedelerimizin ecdadımızın kanıyla yoğrulan ay yıldızlı bayrağı çıkardım ve dedim ki 'Miçotakis siyaset adamları savaştan yana değil, barıştan yanadır. Ey Miçotakis Amerika sana çok uzak, Türkiye sana çok yakın. Türkiye'yle dost olmak senin hayrınadır'. Buradan bir kez daha 'Türküm, doğruyum, Orduluyum' diyerek Miçotakis'e sesleniyorum, Sayın Miçotakis ayıdan post, Amerika'dan dost olmaz. Türkiye'yle dost olmak senin hayrınadır."

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