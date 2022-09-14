Orta ve Doğu Karadeniz'de sosyal konut projesi başvurularında yoğunluk yaşanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Orta ve Doğu Karadeniz'de sosyal konut projesi başvurularında yoğunluk yaşanıyor

AA

Orta ve Doğu Karadeniz'de sosyal konut projesi başvurularında yoğunluk yaşanıyor

TRABZON (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesi çerçevesinde Ordu, Trabzon, Bayburt ve Giresun'da vatandaşlar başvurularını yapmaya başladı.

"Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi" olarak nitelenen proje kapsamında, 8 ilçede 2 bin 50 konutun planlandığı Ordu'da e-Devlet üzerinden başvuru imkanı olmayanlar, evraklarını teslim etmek için erken saatlerde Halk ve Ziraat Bankası şubelerinin önünde zaman zaman yoğunluk oluşturdu.

Doldurdukları evrakları banka görevlilerine vermek için sıra bekleyenlerden Selma Ömür, AA muhabirine, proje dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek "Daha önce hiç evim olmamıştı. Şu anda kirada oturuyorum. Şansım varsa inşallah bir evim olacak." dedi.

Sinan Tandoğan da böyle bir fırsat sunduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiğini dile getirerek "Başvurumuzu yapıp bekleyeceğiz. İnşallah bize de nasip olur." diye konuştu.

- Trabzon

Trabzon'da da proje için müracaat evraklarını hazırlayanlar, Halk ve Ziraat Bankası şubelerine başvurularını yapmaya başladı.

İl genelinde 9 ilçede 2 bin 230 konutun planlandığı Trabzon'da, evraklarını banka görevlilerine teslim etmek üzere banka önünde sıra bekleyenlerden Umut Aksu, projeden memnun olduklarını belirterek "İnşallah hayırlısıyla çıkar. Devletimizden Allah razı olsun. Güzel bir fırsatı değerlendireceğiz inşallah." dedi.

Orhan Altıntaş ise başvuru sonucunu beklediğini aktararak "Konuta yazıldık, inşallah çıkar. Bekliyoruz, ümidimiz var. İnşallah ev sahibi oluruz. Kiralar şu anda 3-4 bin lira." ifadesini kullandı.

- Bayburt

Sosyal konut projesi kapsamında Bayburt'ta da vatandaşlar başvurularını yapmaya başladı.

252 konutun yapımının planlandığı kentte e-Devlet üzerinden başvuru imkanı olmayanlar, evraklarını teslim etmek için erken saatlerde Halk Bankası şubesinde yoğunluk oluşturdu.

Başvuru yapanlardan Abuzer Yazıcıoğlu, bu projenin ev sahibi olmayanlar için önemli şans olduğunu söyledi.

- Giresun

Giresun'da proje kapsamında merkezde 1091, Görele'de 96, Bulancak'ta 200, Alucra'da 63 olmak üzere toplam 1450 konut inşa edilecek.

Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren merkezdeki Halk ve Ziraat Bankası şubelerine gelmeye başladı. E-Devlet üzerinden başvuru imkanı olmayanlar, evraklarını teslim etmek için bankalarda yoğunluk oluşturdu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Ordu'da gündemi değerlendirdi:
YEREL HABERLER TDP Genel Başkanı Sarıgül, Ordu'da gündemi ...
Ordu'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Ordu'da silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, fındık fiyatlarıyla ilgili Rekabet Kurumuna başvurduklarını açıkladı
YEREL HABERLER Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, fındık ...
Ordu'da tahrip edilen "üç kız heykeli" onarıldı
YEREL HABERLER Ordu'da tahrip edilen "üç kız heykeli" onarıldı
Ordu'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Ordu'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 ...
Ordu'da servisin devrildiği kazada 3 öğrenci yaralandı
YEREL HABERLER Ordu'da servisin devrildiği kazada 3 öğrenci ...
Ordu'da yolcunun düşerek yaralandığı minibüsün sürücüsüne adli kontrol kararı
YEREL HABERLER Ordu'da yolcunun düşerek yaralandığı minibüsün ...
OTSO Meclis Başkan Yardımcısı Çakmak, OTB Başkanlığına aday olduğunu açıkladı
YEREL HABERLER OTSO Meclis Başkan Yardımcısı Çakmak, OTB ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.