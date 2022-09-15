Ordu'ya atanan öğretmenler ev buluncaya kadar otellerde misafir edilecek

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ORDU (AA) - Ordu'ya atanan öğretmenler, ev buluncaya kadar Valiliğin anlaşma sağladığı otellerde ağırlanacak.

Valilikten yapılan açıklamada, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında ilk atamayla 28, yer değişikliğiyle de 356 öğretmenin Ordu'da eğitim camiasına katıldığı belirtildi.

İdari işlemlerini tamamlayan öğretmenlerin kente gelerek atandıkları okullarda göreve başladığı aktarılan açıklamada, bu öğretmenlerden birinin Altınordu ilçesindeki Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu'na atanan ve Sivas'tan gelen okul öncesi öğretmeni Tuğba Yıldırım olduğu kaydedildi.

Yıldırım'ın kiralık ev bulana kadar anlaşmalı otelde misafir edileceği belirtilen açıklamada, benzer durumda sorun yaşayan öğretmenlere aynı imkanın sağlanacağı bildirildi.

Açıklamada, Vali Tuncay Sonel'i ziyaret eden öğretmen Tuğba Yıldırım'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Sayın Valimiz atandığımız ilk günden itibaren bizlerle çok yakından ilgilendiler. Bize her konuda yardımcı ve destek oldular. Bundan dolayı çok mutlu olduk. Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum."

Yıldırım'ın Ordu ailesine katıldığı belirten Sonel de "Artık o bizim evladımız, öğretmenimiz. Yolu, bahtı açık olsun. Bir sıkıntın olduğunda hiç çekinmeden bizlere ulaşabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.









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