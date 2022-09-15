Ordu'da sosyal konut projesi başvuruları sürüyor

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ORDU (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesi çerçevesinde Ordu'da başvurular devam ediyor.

Ordu'nun 8 ilçesinde yapılması planlanan 2 bin 50 konut için e-Devlet üzerinden başvuru imkanı olmayanlar, Halkbank şubesi önünde zaman zaman yoğunluk oluşturdu.

Başvuru için banka şubesi önünde sıra bekleyen Salih İlbay, AA muhabirine, üç çocuk babası olduğunu ve oğlunun Ordu Üniversitesinde öğrenim görmesi dolayısıyla üç yıldır Altınordu ilçesinde yaşadıklarını söyledi.

İlbay, özel sektörde çalıştığını belirterek, "Devletimiz sosyal konutlarla ilgili böyle bir imkan tanıdı. Ben de bu proje için müracaat etmek istedim. Kirada yaşıyoruz. Ev sahibi olmak istiyoruz." dedi.





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