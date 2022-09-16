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Ordu'da kaçak ve sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA

Ordu'da kaçak ve sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde kaçak ve sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı sahte ve kaçak alkollü içki operasyonu gerçekleştirildi.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ordu'nun Altınordu ilçesinde tespit edilen 4 iş yerinde arama yapıldı.

İş yerlerinde plastik şişelerde 48 litre sahte içki, 8 litre etil alkol ve 1 litre alkol yapımında kullanılan anason maddesi ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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