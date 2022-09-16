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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu'da, Zümrüt Fındık Festivali başladı

AA

Ordu'da, Zümrüt Fındık Festivali başladı

ORDU (AA) - Ordu'da düzenlenen Zümrüt Fındık Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin organizasyonunda üç gün sürecek festival için Ceren Özdemir Meydanı'nda program düzenlendi.

Halk oyunları ekiplerinin gösterilerini sunduğu festivalde bando takımı eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı. Süleyman Felek ve Sırrıpaşa Caddeleri güzergahında dev Türk bayrağı eşliğinde başlayan yürüyüş, Atatürk Parkı'na kadar devam etti.

Festivale katılan Vali Tuncay Sonel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünya fındık üretiminde birinci sırada olduğunu anımsattı.

Ülke üretiminde de en fazla fındık üretimin Ordu'da yapıldığını belirten Sonel, "Tabii fındık burada hayatın kendisi. Siz ister burada bürokrat olun, ister iş insanı olun, ister akademisyen olun muhakkak fındık bahçesine gider. Yurt dışında, yurt içinde yaşayan hemşehrilerimiz geliyor, fındık bahçesine gidiyor ve dalından fındık topluyor, harmana gidiyor patoz çekiyor. Hem Ordu'muz için hem ülkemiz için bir değer." dedi.

Ordu ailesi olarak üç gün süresince hemşehrilerini ve komşu illeri festivale beklediklerini vurgulayan Sonel, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise festivalde fındığın daha fazla tanıtılmasını amaçladıklarını dile getirdi.

Güler, kültürel değerlerle birlikte bir bütün halinde festivalin yapılacağını anlatarak, "Çok güzel bir festival ortaya çıktı. Gece gündüz üç gün devam edecek. İnşallah geleneksel olmasını da arzu ediyoruz. Başta da sayın Valimiz olmak üzere tüm emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ayrıca sanatkarlarımızla da hasret gidermiş olacağız. Dolayısıyla Ordu bundan sonra ikinci yüzyıla giriyor. İnşallah Ordu'nun yüzyılı olacak. Bununla ilgili bütün çalışmalar, projelerimizle beraber devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Festival ilk gün yöresel sanatçıların konseriyle devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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